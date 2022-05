Cuatro recomendaciones en Disney +, Amazon Prime Video, Movistar Plus + y Filmin

La vida de Val Kilmer en cintas de vídeo

La primera reflexión que suscita Val, el documental de Val Kilmer articulado en torno a las cintas de vídeo grabadas durante toda su vida, es todo lo que esconde un rostro archiconocido. Como hemos crecido viendo a Kilmer en algunas de nuestras películas favoritas –y son muchas, el documental se encarga de recordártelo– tendemos a pensar que conocemos al actor. Val tumba estos prejuicios enseguida, accediendo a la intimidad de una estrella de Hollywood que ha perdido la voz tras un cáncer de garganta, que se ríe de ello, que rememora sus mejores tiempos asistiendo a eventos de fans y lo defiende en alto frente a los que creen que aferrarse al pasado puede ser patético.

Ojalá esa honestidad del actor frente a la cámara se hubiese extendido también al pasado. Sobre todo, al llegar al rodaje de Batman Forever, cuando el actor empezó a cosechar fama de obsesivo, perfeccionista o psicópata (Joel Schumacher dixit). El documental, dirigido por Ting Poo y Leo Scott pero imposible sin la profunda involucración de Kilmer, pasa de puntillas por esa fama del actor, cayendo en la autohagiografía. Sin embargo, las imágenes del rodaje de La isla del doctor Moreau hablan por sí mismas y nos muestran a un Kilmer con una arrogancia que concuerda poco con el tono lírico y dulce de la narración.

Teniendo en su poder ese tesoro en cintas de vídeo, hubiese sido preferible ver su vida contada a través de las imágenes. Sin duda, es este material de archivo lo más fascinante de Val –desde las home movies familiares hasta los behind the scenes de películas tan míticas como Top Gun, Willow, Batman Forever–. La joya de la corona son los castings de La chaqueta metálica o Uno de los nuestros que el actor rodaba, vestido, maquillado y en localizaciones ad hoc, para los directores sin que estos se lo hubiesen pedido. De nuevo, puede que Kilmer calle cosas; las imágenes, no.

Jane Austen pasada por Wes Anderson

¿Apetece una de amor y lujo? Este fin de semana tienes la excusa perfecta ya que llega a Amazon Prime Video la versión de Emma de Autumn de Wilde, directora de videoclips y fashion films que demostró el mismo talento en su salto al cine.

Su ópera prima es una adaptación de Emma, de Jane Austen, pasada por la paleta de colores y el gusto por la simetría de Wes Anderson. Una Anya Taylor-Joy previa al éxito de Gambito de dama da vida a la caprichosa heroína de Austen en esta comedia de enredos amorosos en la que también se lucen Mia Goth o Bill Nighy.

El grupo favorito de tus grupos preferidos

Los Sparks Brothers constituyen una de las bandas más escurridizas de la historia de la música. Con 25 discos a sus espaldas y varios temas suyos convertidos en hits, los hermanos han huido siempre del Top 1 de las listas, del éxito fácil, de la fama.

Demasiado ocupados en ser fieles a lo que querían hacer en cada momento y en reinventarse en cada una de las cinco décadas que llevan siendo músicos, los Sparks han preferido siempre la creación al brillo de las portadas de las revistas y, cuando las han frecuentado, ha sido siempre desde una posición autoconsciente. Es absolutamente coherente por tanto que hayan accedido a protagonizar un documental en el que precisamente se celebra la libertad creativa del artista alejado de los focos.

Pero además, en perfecta simbiosis con el cáracter lúdico de la banda, The Sparks Brothers es una película que se toma poco en serio a sí misma. “Iba a quedar un documental muy seco con bustos parlantes”, dice Ron Mael sentado junto a su hermano. Y desde la cámara les tiran un par de cubos de agua. Las intervenciones de ambos son tan brillantes como las letras de sus canciones y Edgar Wright las combina con deliciosas imágenes de archivo, con entrevistas, animaciones y, por supuesto, con esos temazos de los Sparks que correrás a buscar en Spotify en cuanto termine el documental.

Amy Schumer, de los Oscar a la crisis de los 40

Ahí va una teoría. ¿Puede que la comedia romántica esté reviviendo según las nuevas creadoras se acercan a la crisis de los 40? Tras décadas de decadencia, el género ha vuelto con fuerza pero esta vez contado por ellas como respuesta a la crisis de expectativas de la mediana edad.

En vez de comprarse un coche nuevo, Beth (Amy Schumer) pone remedio a su crisis de los 40 volviendo a su Long Island natal, dejando atrás su glamurosa vida en Manhattan y enamorándose con un granjero (Michael Cera). Es una historia que hemos visto mil doscientas veces pero esto no le quita ni un ápice de gracia a La vida y Beth, divertida y tierna como las mejores comedias románticas de antaño.

