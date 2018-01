Hyundai NEXO: con motor eléctrico, pila de combustible y 600 km de autonomía

El Hyundai NEXO es un coche con un motor eléctrico cuya energía se obtiene de una pila de combustible. Su motor eléctrico desarrolla una potencia máxima de 161 caballos. Tiene unas baterías de 40 kW y la potencia de la pila de combustible es de 95 kW.

Según Hyundai, tiene una autonomía de unos 595 kilómetros (según ciclo de homologación EPA) y sustituye al Hyundai Tucson FCEV, que tenía 169 kilómetros menos de autonomía.

Acelera de 0 a 96 km/h (en el comunicado habla de 60 millas por hora) en 9,5 segundos y, según la marca coreana, estará disponible en España "a principios de 2018".

Mide 4,67 metros de longitud, 1,86 m de anchura y 1,63 m de altura. Es muy parecido en dimensiones al Q5 y es 19 cm más largo que un Tucson.

Otras alternativas con pila de combustible (¿qué es la pila de combustible?) son el Toyota Mirai -con un motor eléctrico de 154 CV y una autonomía de 550 km- y el Honda Clarity Fuell Cell, que no está a la venta en España -con 177 CV y 700 km de autonomía, según ciclo JC08 de Japón, que es distinto al EPA-. La problemática de estos coches es que casi no existen puntos de repostaje de hidrógeno en España.

Como novedad en Hyundai tiene el Blind-spot View Monitor (BVM), un sistema que detecta objetos en el ángulo muerto gracias a un conjunto de cámaras colocadas alrededor de la carrocería. El conductor puede ver el lateral y la parte trasera del vehículo en una pantalla ubicada en la consola central (no son sustitutivos de los espejos laterales. El aparcamiento automático remoto es otra de las novedades de la marca. El conductor puede aparcar el coche desde fuera del mismo (aún no conocemos su funcionamiento, pero no es novedad en el mercado ya que este sistema ya lo tienen algunos modelos de Audi, BMW o Mercedes-Benz).

Tiene un programador de velocidad activo, que ajusta la velocidad de forma automática a la del límite de la vía (ya lo hacen otros coches del mercado). También incluye un asistente de mantenimiento de carril que funciona entre 0 y 145 km/h, tanto en carretera y autovía como en ciudad. El programador de velocidad activo dispone de una función que puede ajustar la velocidad automáticamente a la del límite de la vía (algo que hacen otros coches que ya están en el mercado).

Más información y fotos del Hyundai NEXO en km77.com.