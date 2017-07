La razón por la que las botellas de agua tienen fecha de caducidad

Las botellas de agua no suponen un gran riesgo para la salud con el paso del tiempo aunque el agua puede perder calidad. (congerdesign)

La fecha de caducidad de las botellas de agua que puedes encontrar en los supermercados es una de las grandes incógnitas para muchos consumidores ya que, si el agua no caduca, ¿por qué sí aparece esa fecha en las botellas? La explicación hay que buscarla en la botella en sí, no en el agua.

El agua, como tal, se compone de elementos que no suponen un riesgo para la salud con el paso del tiempo, como sí ocurre con otros alimentos. Sin embargo, en el caso de las botellas de plástico sí es recomendable consumirlas en un tiempo prudencial. Aunque no suponga un riesgo grave para la salud, existen voces que aseguran que el polietileno del que están hecho estos envases puede liberar sustancias nocivas, algo que no cuenta con base científica que lo demuestre hasta ahora.

Lo que sí puede ocurrir es que, con el paso del tiempo, el agua de la botella adquiera cierto sabor a plástico. Por este motivo, y no otro, las empresas prefieren curarse en salud y establecer una fecha en sus botellas para 'animar' al consumidor a abrir esa botella antes y evitar una posible reclamación futura, según explican desde Mental Floss.

Otro motivo puede ser el hecho de que en el proceso de embotellado, tanto en el tratamiento como en la depuración, existe siempre la posibilidad de que se produzca algún pequeño foco de contaminación que afecte a alguna partida, algo muy poco habitual.