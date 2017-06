Aumentan las infecciones de transmisión sexual, sobre todo entre los jóvenes

Los epidemiólogos están alerta por la incidencia de las infecciones sexuales entre los jóvenes en los últimos años. El Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III señala que los casos de afectados por Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como la sífilis y la infección gonocócica o gonorrea, han experimentado un aumento progresivo desde el año 2008.

Esta subida es especialmente preocupante con la gonorrea, una enfermedad cuyos casos han aumentado en un 153% (2.905 casos más) en menos de una década, pasando de 1.897 casos en el año 2008 a algo más de 4.800 casos al cierre del año 2015. Por su parte, los casos de infecciones por sífilis han pasado de los 2.545 casos en el año 2008 a 3.693 casos en 2015, lo que supone un aumento del 45%. Hasta ahora, los datos de 2016 aún no son definitivos.

La Sociedad Española de Contracepción (SEC) considera que esta subida se debe a la "relajación" en el uso de los métodos anticonceptivos y en las prácticas de protección y prevención, principalmente a la reducción en el uso del preservativo. "Hemos bajado las defensas y, después de lo que se consiguió con la campaña del Pontelo, ponselo, nos hemos relajado en la lucha contra este tipo de infecciones", señala José Ramón Serrano, ginecólogo y presidente de la SEC.

El perfil de los infectados puede variar en función de cada enfermedad de transmisión sexual pero el mayor aumento, tal y como señala Serrano, "se produce entre jóvenes de 25 a 35 años" y afecta "principalmente a los hombres". Un aumento y un perfil que vienen acompañado por "una relajación progresiva en los temas de prevención de infecciones" en las relaciones homosexuales.

Además, asegura que "aunque no sea un factor determinante, viendo los perfiles de los estudios sobre enfermedades de transmisión sexual, un tercio de los infectados son inmigrantes, la mayoría latinoamericanos o subsaharianos".

"Es fundamental que desarrollemos campañas para concienciar sobre la importancia del doble método", una práctica que consiste en combinar el uso del preservativo con un método anticonceptivo de alta eficacia para "protegernos frente a las infecciones de transmisión sexual" y evitar embarazos no deseados. La campañas de prevención deberían poner el foco en este método. "Hay que llevar a cabo programas institucionales que hace tiempo que no se hacen", denuncia Serrano.

El presidente de la SEC considera que el problema del aumento de las ITS es "el uso del preservativo" que, en muchos casos "no se utiliza" y que, en caso de que se use, "o no se utiliza en todas las relaciones sexuales o no se usa bien". Además, Serrano apunta que el precio no es un factor que pueda explicar la caída en el uso de los preservativos, porque "es bastante asequible", y recuerda que en muchos centros urbanos "se pueden adquirir de forma gratuita".

Desde la SEC señalan que se hace "un uso inconsciente o un mal uso" de los métodos de prevención y que el condón es "la medida más importante para evitar la transmisión de infecciones sexuales".