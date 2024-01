La ciudad española que 'The Sun' recomienda visitar en lugar de Madrid o Barcelona

España es uno de los principales polos turísticos del mundo, y además de las zonas de playa y costa, tienen dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona, que cada año atraen a millones de visitantes de todo el mundo.

Uno de los principales mercados del turismo en España es el británico, que además de sol y sangría también buscan ciudades en las que hacer compras y disfrutar de la gastronomía.

El diario The Sun, uno de los de mayor tirada en Reino Unido, publica en su versión digital un reportaje en el que recomienda alternativas a las grandes capitales europeas para evitar aglomeraciones y precios disparados.

Así, propone Oporto en vez de Lisboa; Lille en lugar de París; Múnich en vez de Berlín o Gotemburgo por Estocolmo. ¿Y en el caso de España? ¿Qué ciudad propone The Sun visitar en lugar de Madrid? No, no es Barcelona.

"Si bien Barcelona es técnicamente la segunda ciudad de España, Valencia es una opción mucho mejor para encontrar menos multitudes, siendo la primera uno de los destinos más populares para los británicos", dice el artículo.

Prosigue el texto: "Valencia tiene tapas igual de increíbles (y es la cuna de la paella) y también vino igual de barato, con una copa por sólo unos pocos euros", dice.

"La atracción principal es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que parece sacada de otro planeta. E incluso fue nombrada la mejor ciudad costera para visitar en 2024", dice el artículo, que concluye destacando que los vuelos desde el Reino Unido rondan las dos horas y se pueden comprar por menos de 18 euros.