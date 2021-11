Sí, esta es la cuna de viaje para que las escapadas con bebés sean cómodas, seguras y baratas (¡cuesta 39 euros!)

Quien tiene hijos lo sabe: viajar con bebés no es nada fácil. Si bien es cierto que no es imposible y que cada vez son más los padres que se animan, incluso, a coger aviones de largo recorrido (siguiendo todas las recomendaciones para su comodidad y seguridad); también lo es el despliegue de medios que hay que hacer: no hay detalle que pueda escapar a nuestro control. Empezando por los pañales para los cambios hasta una completa maleta con prendas aptas para todo el rango de temperaturas posibles, el total del equipaje de los más pequeños de la casa superará con creces el volumen del nuestro, sobre todo si queremos incluir elementos como la silla de paseo que acabamos de comprar rebajada en el Black Friday o una cuna para que puedan dormir con comodidad.

Pero, ¿es posible que quepan en el maletero del coche? Aunque parezca mentira, la respuesta es sí... ¡con truco! ¿Has oído hablar de las cunas de viaje plegables? Estos objetos son de gran ayuda cuando el espacio para el equipaje es reducido y tenemos muchas cosas que llevar, pues nos asegura que, con el mínimo, nuestros bebés dormirán cómodos y seguros. Y no, no siempre están sujetos a precios elevados, tal y como hemos descubierto desde 20deCompras tras bucear en el catálogo de Amazon. ¿Sabías que este modelo, con más de 5.000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas, está ahora rebajado y te lo puedes llevar por 39 euros a casa?

El modelo de cuna de viaje rebajado en Amazon Amazon

Por qué es la cuna más vendida de Amazon

Además del precio con el que ahora puedes conseguirla, este modelo destaca porque es plegable, por lo que incluirla en nuestro equipaje es sencillo y no supondrá un quebradero de cabeza extra para hacer Tetris en el maletero del coche (o llevarla encima si nos desplazamos en otro medio de transporte). Para ello, el modelo incluye una bolsa de transporte con asas para llevarla con facilidad y para que la cuna esté protegida. Este modelo ha recibido más de 5.000 valoraciones, con un 4,4 estrellas otorgadas por quienes ya la han probado que, sobre todo, destacan la facilidad de montaje y el poco espacio que ocupa gracias a su diseño.

Otra de las ventajas es que funciona como parque de juegos para que el bebé se entretenga sin que corra ningún peligro. Para ello, cuenta con una cremallera que solo se abre desde fuera para que podamos dejarla abierta y que el pequeño pueda entrar y salir, siempre que esté bajo supervisión. Además, su malla permite que tengamos total visibilidad sobre el interior. Así, además de ser un modelo perfecto para que el pequeño duerma en nuestras estancias fuera del hogar, también puede usarse dentro de este como cuna complementaria o parque de juegos.

