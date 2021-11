Disfrutar de una larga caminata es para muchos la mejor de las sensaciones para gozar al aire libre. A Coruña cuenta con fascinantes rutas de senderismo donde por unas horas te olvidarás de la hora que marca el reloj.

Rodeados de parajes fascinantes con árboles milenarios y cascadas para inmortalizar, te mostramos algunos de los senderos más largos que puedes encontrar en esta maravillosa provincia. ¡Llévate unas buenas botas y prepárate para recorrer bien de kilómetros!

Ruta dos Tres Ríos (Touro)



Ruta de los Tres Ríos PR-G 121 Santiago de Compostela Turismo

La Ruta de los Tres Ríos PR-G 121 transcurre a través de las parroquias de Touro, Fao, Cornado y Novefontes, todas ellas en el concello de Touro. Se trata de un recorrido de unos 10 kilómetros, en el que destacan varias etapas con paradas como el Área Recreativa de A Santaia, Muíños da Carballa o Ponte da Laña, entre otros. Puedes descargar esta ruta en tu móvil aquí.

Ruta ambiental Castelo de Vitres (Boiro)

Ruta ambiental Castelo de Vitres (Boiro). Concello de Boiro

La ruta PR-G 146 Ruta Ambiental Castelo de Vitres es un recorrido circular que parte del lugar de Brazos en Boiro y sube hasta el Castelo de Vitres por la calzada romana para después volver a bajar. Cuenta con una distancia de 14,4 km que podrás realizar en aproximadamente unas 6 horas.

Paseo de Barro Soto

Este sendero te ofrece más de 10 km de gran valor paisajístico dentro de la Red Natura 2000. El tramo de vuelta desde la playa de Morouzos hasta Ortigueira no está señalizado, y es por asfalto. La duración aproximada será de unas 4 horas.

Da Pedra e Da Agua

Ruta Da Pedra e Da Agua. Turismo de Galicia

Es una de las rutas de senderismo más clásicas que puedes hacer en Galicia. Con una duración de 2 horas y 15 minutos. Se trata de una ruta lineal de 6,5 Km de distancia en cada sentido. Comenzarás el trayecto desde el Monasterio de Armenteira.

Ruta Ribeira do Bispo

Ruta Ribeira do Bispo, en A Coruña. Turismo de Galicia

Con una longitud de 12 km, la duración de este sendero es de unas 4 horas aproximadamente y finaliza en Fervenza de Augas Caídas. Para llegar tendrás que acceder desde la carretera CP-4401 que une O Porto do Barqueiro con As Pontes de García Rodríguez. Ahí verás un desvío en As Grañas do Sor hacia A Ribeira do Bispo y otro en la parroquia de Mañón hacia Augas Caídas.