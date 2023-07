Las impactantes 'olas petrificadas' que solo podrás visitar si ganas un sorteo

En lo más profundo de Arizona, Estados Unidos, se encuentra el Monumento Nacional Vermilion Cliffs, un paraje natural que es todo un tesoro geológico. Se ubica en la parte más septentrional del condado de Coconino, justo en la frontera con Utah. Entre sus puntos más destacados, cuenta con la meseta de Paria, los acantilados Vermilion, el cañón de Paria y el paraje Coyote Buttes.

Justo en este último se localiza The Waves, una formación rocosa que da la sensación de ser una 'ola petrificada'. El monumento tiene una serie de pozas, cuyo reflejo multiplica la belleza del lugar. Además, su acceso está estrictamente limitado, la única forma de poder visitarlo es a través de un sorteo por internet al cual hay que inscribirse con cuatro meses de antelación.

Cómo acceder a The Wave

La ciudad más cercana a este monumento natural es Kanab, situada en el condado de Kane, en el estado de Uta. Es más conocida como el "pequeño Hollywood", por la cantidad de películas que se han rodado allí.

The Wave. Getty Images/iStockphoto

Para poder acceder a The Wave es necesario tener un permiso que no se obtiene con facilidad. Es necesario inscribirse a un sorteo a través de la página oficial del gobierno de Arizona con un coste de 5 $ (alrededor de 4,45 €) que no será reembolsable independientemente de que hayas sido elegido o no. Los resultados se muestran en la misma página y hay que estar atentos en el caso de que alguien finalmente rechace su permiso y pase a ser nuestro.

Si no has sido elegido, otra opción es acudir presencialmente al Centro de Visitantes Gran Staircase - Escalante National Monument, entre las 8:30 y las 9:00 de la mañana, donde se realizará otro sorteo para el día siguiente. En ambos casos, solo se expiden 10 entradas diarias, por lo tanto, solo 20 personas pueden acceder al día.

Gran Staircase - Escalante National Monument Getty Images/iStockphoto

Hay que tener precaución

Una vez que tengas el permiso, será necesario ver un vídeo (podrás encontrarlo en la página oficial del gobierno de Arizona), que muestra cómo es el lugar y las precauciones que hay que tomar antes de adentrarse en él.

Se trata de un paraje atípico donde las temperaturas son muy elevadas y no hay sombra alguna. Para recorrer las ondas es recomendable utilizar un 4x4 debido al suelo rocoso. No hay caminos señalizados ni fuentes de agua potable, y no hay apenas cobertura. Es recomendable llevar como mínimo 4 litros de agua, protección solar, ropa y calzado cómodo, gorra y brújula, además de un mapa o GPS.

The Wave. Getty Images/iStockphoto

Una ruta a través de las 'ondas'

Hay que partir de Kanab para llegar hasta Coyote Buttes. El camino es fácil porque está indicado con carteles, hasta llegar a las oficinas del Monumento Nacional Vermilion Cliffs. Una vez dentro, al principio del recorrido, hay unas indicaciones con piedras que te indican el camino a seguir.

Así llegarás a unos altos pináculos de arena roja y blanca, conocidos como Twin Buttes. Se pueden apreciar también amplias terrazas naturales, formaciones atípicas como las North Teepees.

El itinerario cuenta con una serie de subidas con tramos de roca pulidas que se combinan con otros largos de sendero. El suelo rocoso junto a las altas temperaturas puede dificultar la subida. Hasta llegar a The Wave habrá que recorrer un total de 4,5 kilómetros.

Twin Buttes Ken W Brown

Una vez llegada a la cima, habrá que atravesar un campo de arena con terrazas escalonadas y, desde ahí, se podrán observar las sorprendentes ondas con impactantes colores amarillos, ocres y naranjas.

