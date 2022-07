Qué pasa si pierdo mi vuelo y tengo un hotel reservado en el destino, ¿me devuelven el dinero?

Una de las cosas que más nos puede estresar en vacaciones es perder un vuelo, ya sea por causas propias o ajenas a nosotros. Además, de empezar el viaje con mal pie, este inconveniente puede ir acompañado de otras desagradables consecuencias, como la de no poder disfrutar del hotel que teníamos reservado en el destino. Ante esta circunstancia es importante tener claro a qué tenemos derecho para poder mitigar los daños.

Si pierdo el vuelo por motivos personales

Si los motivos por los que has llegado tarde al aeropuerto y has perdido el vuelo son personales, poco se puede hacer. Si el cliente no se presenta en la fecha convenida y no ha avisado, la mayoría de hoteles cobran el importe total de la reserva. Y aunque cada hotel tiene su propia política de cancelación, normalmente la fianza se recupera cuando se anula la reserva 24 horas antes de la fecha de entrada.

"Es importante tener en cuenta lo dispuesto en las condiciones de contratación del hotel, siendo norma general que no contemplen la posibilidad de reembolso, en cuyo caso y si se hubiere contratado, se podría valorar la cobertura del seguro de viaje o del de la tarjeta de crédito, si esta hubiera sido el instrumento de pago", explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Por la compañía aérea

Situación distinta es si el motivo es imputable a la compañía aérea por una cancelación o denegación de embarque. En este caso, según explica la OCU, sí que tendríamos derecho a reclamar como perjuicio por la pérdida del vuelo, la reserva del hotel “pagada y no disfrutada”. (En función del trayecto y la nacionalidad de la aerolínea, se aplicarían bien los arts. 12 del Reglamento UE 261/2004 o el 19 del Convenio de Montreal).

Reserva en paquete turístico

También puede darse el caso de que la compañía cancele un vuelo que teníamos contratado en una agencia de viajes y dentro de un paquete vacacional donde se incluye el hotel y otros servicios. Ante esta situación, las organizaciones de con­su­mi­do­res reco­mien­dan presentar una recla­ma­ción tanto a la com­pa­ñía aérea como a la agen­cia de via­jes.

Reclamar no siempre es sencillo

Todos sabemos por experiencia que reclamar no siempre es un camino de rosas. Para evitar estos problemas, es aconsejable llegar con bastante antelación a la hora de salida de nuestro avión. Esta precaución también permite realizar correctamente todos los trámites relacionados con el vuelo.