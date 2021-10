Qué hacer un domingo en Madrid: cinco planes (¡más allá del 'brunch'!) para disfrutar de la capital

Madrid es una ciudad con tantas caras como visitantes recibe: cada uno la vive (¡y siente!) a su manera. Por eso, cuando llegan fechas señaladas, como el puente de noviembre o Halloween son muchos los que no pierden la oportunidad de viajar hasta la capital para descubrirla a través de una de las muchísimas propuestas que ofrece... ¡empezando por las más clásicas! Y es que no hay visita a Madrid que no incluya una parada en alguno de sus parques más famosos, bien sea en El Retiro o en El Capricho; una visita (más o menos exprés) al Palacio Real; o, por supuesto, un par de hora recorriendo algunos de los museos que la han elegido para albergar sus muchas obras, como el del Prado o el Thyssen.

Además de estos planes que son de obligado cumplimiento, al menos, una vez en la vida, la ciudad cuenta con una gran variedad de actividades perfectas para descubrir rincones ocultos y los lugares que pasan más desapercibidos en los tours convencionales. ¿Qué te parecería recorrer las ajetreadas calles de la capital en bicicleta o en segway? Para los más atrevidos (y siempre y cuando el tiempo lo permita), hay otra forma única de recorrer la capital: en las alturas gracias a un paseo en avioneta. Darse un baño en un hamman o disfrutar de un avistamiento de aves en el Pardo son otras de las curiosas opciones. Los domingos pueden ser una buena oportunidad para descubrir algunas de las caras de la capital y, para que no pierdas detalle, bajo estas líneas te proponemos cinco de nuestras actividades favoritas de Civitatis.

Cinco actividades para un domingo en Madrid

- Tour panorámico por Madrid a bordo de un autobús.

- Free tour de los amoríos de los Austrias y Borbones, un paseo por la villa y la corte.

- Tour del Estadio Santiago Bernabéu... ¡y sin esperar filas!

- 'Free tour' de las mujeres ilustres de Madrid para ahondar en la historia.

- Visita guiada por el Madrid de leyenda para conocer los secretos y la cara oculta de la capital.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Civitatis y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.