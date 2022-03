Pequeñas islas para perderse sin salir de España

En el imaginario colectivo, las islas son esos lugares soñados donde desconectar sin masificaciones y dejarse conquistar por la calma de estar rodeado de mar. Tendemos a pensar que estos pequeños paraísos solo existen lejos de casa y, sin embargo, en España contamos con un buen puñado de islotes que merece mucho la pena descubrir.

Aquí recogemos algunos de los más recomendados por los visitantes, más allá de los obvios; pedazos de tierra que siembran la costa y a los que, salvo algunas excepciones, no hay más forma de llegar que en barco. Los viajeros intrépidos que no temen a las olas tendrán su recompensa: les esperan playas increíbles, pueblos pintorescos, paseos con impresionantes vistas y rincones donde es posible no encontrarse con nadie durante un buen rato.

Cataluña

Comenzamos el recorrido en Cataluña, en el parque natural del Delta del Ebro, donde se encuentra la isla de Buda. No es fácil llegar a este humedal, que tiene una parte privada de la que solo podremos disfrutar si nos alojamos allí. Pero se puede divisar desde uno de los cruceros turísticos que surcan el Ebro y visitar alquilando una embarcación o en kayak.

Baleares

En este archipiélago está la isla más grande de España: Mallorca, con 3.640 kilómetros cuadrados de superficie y más de 900.000 habitantes. Pero como lo que estamos buscando no es tanto ambiente como calma, en Baleares hay dos buenas alternativas. Los 19 islotes sin habitar del Parque Nacional de Cabrera son el lugar perfecto para encontrarse con una naturaleza casi virgen, con más de 400 especies que admirar. Los barcos salen desde la Colonia de Sant Jordi (Ses Salines, al sur de Mallorca).

Otro lugar de ensueño es Espalmador, al norte de Formentera, adonde solo se accede en barca desde el puerto de La Savina. El plan es simplemente bañarse en una playa increíble, de aguas turquesas en pleno Mediterráneo. Pero hay que ir bien preparados: al ser privada pero de disfrute público, no hay chiringuitos ni restaurantes.

Galicia

En la vertiente atlántica, las islas Cíes y Ons se llevan la fama y bien merecida, pero la única forma de pasearlas sin aglomeraciones es pernoctar y hay pocas plazas, por lo que se recomienda reservar con tiempo.

Otras islas menos conocidas pero igualmente interesantes son Sálvora (barcos desde Bueu y Portonovo), refugio de piratas; o San Simón (desde Vigo y Cangas), que en verano acoge el festival musical Sin Sal. En algunas de ellas se ofrecen excursiones Starlight para asistir al espectáculo nocturno de sus cielos estrellados (más información: piratasdenabia.com ).

Canarias

La Palma no puede faltar este año en la lista de islas recomendadas para viajar. Aunque el atractivo de la erupción volcánica habrá congregado a muchos más visitantes que de costumbre, sigue siendo un lugar tranquilo y diferente para conocer, a la vez que apoyamos a los vecinos de la Isla Bonita.

Por último, el escenario de la serie Hierro es la isla canaria más pequeña y joven, también la más meridional de España. Reserva de la Biosfera, El Hierro es casi autosuficiente y un paraíso del buceo, con más de 40 puntos de inmersión. Se puede llegar en barco y en avión.

La Toja: isla atlántica y termal

Una opción que convencerá a los amantes de la relajación y los balnearios es la visita a La Toja / A Toxa, en la ría de Arosa (Pontevedra, Galicia). Esta es una de las pocas islas españolas a las que se puede llegar en coche, pues está unida a O Grove por carretera. Una vez que cruzamos el puente decimonónico y dejamos atrás el continente, probaremos las bondades de sus aguas y fangos, que hicieron que dejara de ser un lugar de pastoreo para convertirse en destino termal. En ella encontraremos varios hoteles con balneario, un campo de golf, playas tranquilas y un extenso pinar por el que pasear. Más información en turismoriasbaixas.com .

Tabarca: brisa mediterránea

Desde Alicante, Santa Pola o Benidorm se puede ir a pasar el día a Tabarca, la única isla habitada de la Comunitat Valenciana, donde funcionan algunos alojamientos rurales si queremos pasar la noche. Este antiguo refugio de piratas ha sido declarado reserva marina por la riqueza de su biodiversidad de fauna y flora. La isla tiene mucho que ofrecer: calas de aguas cristalinas y una playa con bandera azul; el bonito puerto marinero y su pintoresco casco urbano (las murallas son Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural); o el delicioso caldero, su plato tradicional. Puedes descubrir más en alicanteturismo.com .

La Graciosa: tierra volcánica