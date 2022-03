Tres parques temáticos para una escapada mágica

La ilusión y la sorpresa no son solo cosa de niños. Aunque es un plan perfecto si se viaja -o se explora la propia ciudad- en familia y acompañado de los más pequeños, los parques temáticos son desde hace décadas núcleo de peregrinación para quienes, independientemente de la edad, quieren vivir emociones fuertes en una o varias jornadas mágicas.

Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras existen múltiples referencias que merecen más de una visita. Las vacaciones de Semana Santa son perfectas para ello por varias razones: suelen darse menos aglomeraciones en los recintos respecto a la temporada estival; el clima, cálido pero sin picos de calor, permite disfrutar de las atracciones en todo su esplendor, y los días libres de Semana Santa hacen más fácil que pequeños y mayores coincidan en unas vacaciones previas a verano.

Con estos factores en mente, son varios los parques temáticos y de atracciones que presentan sus novedades, cada año, entre los meses de febrero y abril. Este año 2022 es todavía más emocionante: además de las ganas con las que muchos recintos han retomado su actividad después de meses de limitaciones, coinciden varios aniversarios -como el de Disneyland Paris, que cumple 30 años desde su apertura, o el del madrileño Parque Warner, que suma dos décadas- que traen consigo unas programaciones aún más espectaculares.

Estos son tres de los parques temáticos perfectos para cargar de diversión estos días.

Disneyland Paris: 30 aniversario por todo lo alto

Gardens of Wonder, una de las novedades de Disneyland Paris. Disneyland Paris

Si has pensado en visitar Disneyland Paris en alguna ocasión durante estos últimos años –o si ya has ido alguna vez y tienes ganas de volver–, esta Semana Santa es el momento idóneo, y no solo por las novedades que se suelen presentar cada primavera: desde el 6 de marzo, el parque temático de la capital francesa celebra su 30º aniversario, una efeméride que llevará consigo todo un despliegue de eventos especiales con el característico toque Disney.

Uno de los estrenos más destacados es el del espectáculo diurno Dream... and Shine Brighter! (en español: Sueña... ¡y brilla más fuerte!), en el que más de 30 personajes de la factoría –dirigidos, por supuesto, por el ratón Mickey Mouse– lucirán unos trajes especiales por el aniversario, además de estrenar carrozas y una inolvidable banda sonora.

Aunque en Disneyland Paris la magia puede encontrarse en cada rincón, hay un momento que inunda de emoción a todos los visitantes: el espectáculo Disney Illuminations, que se proyecta en el castillo al caer la noche. Para añadir todavía más polvo de hadas, al puro estilo Campanilla, el resort ha sumado un nuevo y emotivo momento, Disney D-Light, que tiene lugar justo antes del espectáculo habitual y que combina luces, niebla, agua y música con drones y efectos especiales de última generación.

Como estreno en sus espacios, el parque temático cuenta con los nuevos Gardens of Wonder, diez jardines temáticos diferentes que incluyen 30 piezas de arte en forma de esculturas cinéticas, que 'cobran vida' al paso de los visitantes para celebrar la naturaleza y la diversidad de los distintos personajes de Disney y Pixar. Un nuevo elemento para hacer todavía más mágicos los paseos por sus calles.

Parque Warner Madrid: 20 años de emociones

El Parque Warner Madrid cumple 20 años. Parque Warner Madrid

Desde el pasado 25 de febrero, el Parque Warner (San Martín de la Vega, Madrid) despliega su nueva temporada con una programación especial para celebrar sus 20 años en activo. Para este aniversario, el espacio ha puesto en marcha un nuevo musical, Dreamers, en el que pequeños y mayores pueden descubrir diferentes géneros musicales a través de un repaso por la historia del cine y del espectáculo de los últimos años. Otro de los nuevos shows, Steampunk Saloon, se inspira en el salvaje Oeste para recrear, mediante música actual, la llegada de unos visitantes del futuro a través de una máquina del tiempo.

Además, este parque temático pone en marcha un desfile especial, Superstars Parade 20º aniversario, en el que, de forma diaria y como cierre a un completo día de diversión, reúne a personajes tan míticos como los Looney Tunes, con Bugs y Lola Bunny, Pato Lucas, Piolín y Silvestre, entre otros; los superhéroes de DC Comics; y más representantes inolvidables de la factoría.

PortAventura: diversión a orillas del Mediterráneo

PortAventura es uno de los destinos más populares de la Costa Dorada. PortAventura

Para disfrutar de la primavera, no hay mejor plan que acercarse a la costa. Quizá por ello PortAventura World, el resort de parques de la Costa Dorada (que incluye PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park) es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa. Como principales novedades, estrenadas a finales del pasado año, PortAventura cuenta con el nuevo restaurante LaLiga TwentyNine’s y el videojuego The Beat Challenge. Ambos crean una experiencia inmersiva en torno al fútbol que hace las delicias de todos los amantes del deporte rey.

El parque principal ofrece a los visitantes un total de 42 atracciones y nada menos que 40 espectáculos diarios, entre ellos algunos tan espectaculares como los propiciados por el Cirque du Soleil. Además, el parque Ferrari Land, situado en las inmediaciones e inaugurado en 2017, es el complemento ideal para todos aquellos que lleguen buscando emociones fuertes asociadas a la mítica marca italiana.