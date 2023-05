Turismo de compras: los mejores destinos para 'shopping lovers'

Hay muchas maneras de hacer turismo, y una de ellas es esta. Si estás planeando un viaje en busca de productos exclusivos o de verdaderos chollos, ponte calzado cómodo y prepárate a andar. Nos vamos de tour por el mundo, ¡y buena parte de la estancia la pasarás recorriendo tiendas y viendo escaparates!

Londres

Candem Lock en Londres Getty Images/iStockphoto

Cuando se trata de compras, la capital británica es todo un clásico. Cuenta con un sinfín de lugares para gastar en todo tipo de artículos, desde los más exclusivos hasta chollos de segunda mano. Grandes almacenes, como los populares Harrod's, mercados turísticos (Camden, Greenwich, Spitalfields) o calles comerciales, como Oxford Street, Carnaby o la legante Regent Street con más de 100 establecimientos.

Uno de los lugares que más atraen a los turistas es Portobello Road, allí todos los sábados, las típicas tiendas de colores pastel se transforman en un mercado. Recuerda que puedes regatear para llevarte auténticas ofertas.

Estambul

Gran Bazar. chris-mueller / iStock

No se necesitan razones para realizar una escapada a Estambul, pero una de ellas es poder volver con la maleta llena. El sitio top es el Gran Bazar, un maravilloso mercado cubierto que cuenta con más de 60 calles y callejones y más de 4.000 tiendas. Aquí podrás comprar de todo. Pero además, la ciudad está repleta de arterias comerciales. La Avenida Istikbal es la más popular, pero si buscas marcas de lujo, acércate hasta la calle Abdi Ipekci (en el barrio de Nisantasi) donde se ubican firmas como Louis Vuitton, Christian Louboutin, Salvatore Ferragamo o Prada. Otra de las zonas para compras elegantes está muy cerca de la Torre Gálata. Se trata de la calle Serdar-i Ekrem, donde encontrarás pequeñas boutiques con mucho encanto.

Nueva York

Quinta Avenida de Nueva York. FilippoBacci / iStock

Nueva York es un sueño para cualquier fashionista. Si vas en temporada de rebajas, en la gran metrópoli americana te esperan grandes chollos. Recuerda que las tiendas suelen poner descuentos en ropa coincidiendo con los festivos nacionales y fechas señaladas.

La Quinta Avenida es la calle comercial más importante, y donde tienes que dirigirte si lo que buscas son tiendas de lujo y ofertas de grandes marcas. Pero si lo tuyo es comprar bueno y barato, apunta este nombre: Woodbury Common, el outlet más famoso y el mejor lugar para emplearte a fondo en el shopping. Se encuentra a una hora de Nueva York y puedes encontrar prendas de primeras marcas con descuentos de hasta el 65% de su precio habitual.

Bangkok

Barrio chino de Bagkok, Yaowarat Road, una de las principales zonas de compras. Banky405

Es uno de los mejores destinos del mundo para hacer compras. Multitud de centros comerciales, mercadillos y mercados nocturnos donde encontrarás todo lo que te imagines, desde imitaciones a ropa o electrónica. Puedes cargar la maleta con infinidad de productos y a muy buen precio.

Los mercados más famosos son el de Patpong Night Market, en la zona de Silom, y Suan Lum Night Bazaar, junto al Parque Lumpini. En este lugar podrás adquirir sobre todo souvenirs, pero también imitaciones (relojes y ropa).

Milán

La Galleria Vittorio Emanuele II, acoge numerosas tiendas exclusivas. Andrey Omelyanchuk

La capital de la moda y el diseño es otro de los templos del shopping. Un destino perfecto para los que no suelen mirar el ticket. A la cabeza, la Galleria Vittorio Emmanuele II, uno de los centros comerciales más antiguos del mundo y donde se encuentran las marcas de lujo más top. Y este no es el único atractivo. La belleza del edificio, en el que destaca la bóveda de cristal y acero, lo convierten en uno de los principales lugares turísticos de la ciudad. Otro de los espacios más glamurosos de Milán es el Quadrilatero d'Oro, que abarca las calles Corso Venezia, Via Della Spiga, Via Monte Napoleone y Via Manzoni, todas ellas repletas de sofisticadas tiendas de lujo.

Pero si buscas algo más económico, acércate hasta Fidenza Village, un mini pueblo comercial, donde podrás renovar tu armario con prendas de marca con hasta un 70% de descuento. Está a una hora y media en coche desde Milán.

Dubái

Centro comercial Dubai Mall. Getty Images

En mitad del desierto también se puede fundir la tarjeta. La ciudad más moderna de los Emiratos Árabes Unidos es una parada obligatoria para los privilegiados que no temen a los precios y cuentan con tarjeta Gold. En sus centros comerciales se puede adquirir lo último en moda, eso sí, a precios que poco tienen que ver con los de otras ciudades como Bangkok. En el Dubai Mall (el centro comercial más grande del mundo, con incluso 5 hoteles en su interior) y en el Mall of the Emirates encontrarás tiendas de todas las marcas.

Y si eres amante del oro, haz una parada en el Gold Souk. Está lleno de establecimientos que venden anillos, pulseras, collares... desde los más básicos hasta verdaderas obras de arte hechas a mano. Y lo mejor, puedes regatear el precio.

Singapur

Singapur Getty Images

Y nos vamos hasta el otro lado del mundo. Aquí las boutiques y los súper centros comerciales están muy cerca unos de otros, lo que es una ventaja para cualquier adicto al shopping. Las compras en este destino asiático empiezan por la calle Orchard Road, con una parada obligatoria en el centro comercial Ngee Ann City. En sus atractivos escaparates se encuentran productos de las grandes firmas de moda internacionales, como Cartier, Chanel o Ralph Lauren. Pero además, apunta Chinatown y Little India si vas en busca de gangas de ropa hecha a mano, joyas y telas. Y si te entusiasman las últimas novedades tecnológicas, el lugar al que tienes que ir es Sim Lim Square.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.