Dónde viajar en 2022: los diez destinos del mundo que marcarán el año

África, la vuelta de los safaris

Se espera que en 2022 regrese con fuerza la posibilidad de disfrutar de los grandes safaris en África, ya sea en las inmensas llanuras de Kenia y Tanzania para contemplar el espectáculo de la Gran Migración, bien en las selvas tropicales de Uganda y Ruanda para avistar gorilas de montaña, bien en los grandes parques nacionales de Sudáfrica, con el Kruger a la cabeza, para anotar en el cuaderno de viaje el encuentro con los Big Five, los cinco grandes mamíferos africanos (elefante, rinoceronte, búfalo, leopardo y león). Nombres como Ngorongoro, Serengueti, Masai Mara, Zambeze, Okavango… esperan a los amantes de la naturaleza y la aventura.

Entrada al Gur-e-Amir, el mausoleo del Gran Tamerlán en Samarcanda, Uzbekistán. Sergey Dzyuba

Uzbekistán, las huellas de la Ruta de la Seda

Es uno de los destinos a los que la aerolínea World2Fly conectará con vuelo directo desde España. Una oportunidad de descubrir este enclave cultural, histórico y comercial de Asia Central. Quienes hayan fantaseado con la Ruta de la Seda podrán seguir el Camino Dorado hasta la legendaria Samarcanda, explorar las ciudades milenarias de Khorezm y regatear en la compra de bordados y sedas en los bazares de Taskent, la capital. La Plaza del Registán, en Samarcanda, es uno de los mejores conjuntos arquitectónicos del mundo.

Exterior del Humboldt Forum, el nuevo centro multidisciplinar de Berlín. Chris Martin Scholl

Berlín, descubrir el nuevo centro Humboldt

La capital cultural de Alemania disfruta ya de su nuevo aeropuerto y ha inaugurado en su centro histórico espacios singulares, como el Humboldt Forum y el museo ANOHA para niños. El Humboldt Forum es la nueva joya de la oferta cultural de Berlín. Se trata de un vibrante centro multidisciplinar de 30.000 metros cuadrados que tiene su sede en el antiguo Palacio Real de Berlín. A través de una serie de exposiciones interactivas de vanguardia, se pueden explorar continentes, regiones, mundos e ideas repartidos por sus cinco plantas. En un solo día este centro permite al visitante recorrer la historia cultural de la humanidad.

Puente sobre el río Liffey en Dublín. José Maciel

Dublín, 100 años del “Ulises”

En 2022 se celebrarán los 100 años de la publicación del Ulises, la obra maestra del dublinés James Joyce, considerada por muchos como la obra cumbre de la literatura moderna. La capital de Irlanda adquirirá un renovado atractivo cultural, animando a los visitantes a seguir los pasos del protagonista del Ulises por la ciudad, descubriendo la arquitectura dublinesa y tomando parte de la celebración que diversas instituciones culturales preparan para marcar este aniversario. En Dublín, además, algunas tendencias surgidas durante la pandemia han llegado para quedarse, como la proliferación de rutas ciclistas por la ciudad.

El Castillo de la Bella Durmiente ha sido totalmente renovado para el 30 aniversario de Disneyland París. Sylvain Beche

Disneyland París celebra 30 años de magia e ilusión

El lugar donde los sueños y la magia se hacen realidad cumple 30 años el 12 de abril de 2022. Desde el 6 de marzo, nuevos espectáculos y celebraciones, con el Castillo de la Bella Durmiente totalmente renovado y un nuevo logotipo creado para la ocasión, esperan a los visitantes del que es el primer destino turístico europeo, con más de 320 millones de visitas desde su apertura en 1992. Desde entonces el parque de Mickey y sus amigos no ha dejado de incorporar nuevos personajes y atracciones de la mano de Pixar, Star Wars y Marvel. Disneyland París incluye dos parques temáticos y cuenta con 59 atracciones, 63 tiendas y 55 restaurantes.

Qetaifan Island, la nueva "Isla del Entretenimiento" en Doha. Turismo de Qatar

Qatar, fútbol y entretenimiento

Será la primera vez que se dispute un Mundial de Fútbol en invierno, entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022, para evitar las altas temperaturas veraniegas de Qatar. Además del Mundial de Fútbol, esta península ubicada en el corazón de Oriente Medio albergará más eventos deportivos y otros proyectos turísticos como la apertura de la anunciada como la primera “Isla de Entretenimiento”, la Qetaifan Island North, en Doha, con resorts y hoteles de cinco estrellas, clubes de playa y un parque acuático cerca del estadio Lusail, donde tendrá lugar la final del Mundial de Fútbol.

Parque Nacional Tortuguero en Costa Rica. Turismo de Costa Rica

Costa Rica, el paraíso de la biodiversidad

España es el primer país emisor de turistas a Costa Rica de Europa y el segundo a nivel mundial, después de Estados Unidos. El pequeño país centroamericano, bañado en sus costas por el Pacífico y el Atlántico y con una naturaleza y unas playas que son la envidia del mundo, es un reducto de tranquilidad y un ejemplo de sostenibilidad, de biodiversidad y de preocupación por el medio ambiente. Más del 99 por ciento de su electricidad procede de fuentes sostenibles y los bosques maduros están protegidos por ley. Como dato curioso, el país no tiene fuerzas armadas desde 1948. Pura Vida.

Se espera la apertura en Guiza del Gran Museo Egipcio. Iberia

Egipto, cien años de Tutankhamón y vuelos de Iberia

El 4 de noviembre de 1922 se produjo el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX: la tumba del faraón Tutankhamón, encontrada casi intacta en el Valle de los Reyes. Un siglo después Egipto presentará al mundo la restauración que se ha llevado a cabo en el sepulcro y también se espera que en 2022 abra por fin en Guiza el esperado Gran Museo Egipcio. Iberia ha cerrado un acuerdo con el turoperador español Sama Travel para ofrecer conjuntamente viajes a Egipto, a donde iniciará vuelos charter a partir del 8 de enero, específicamente a las ciudades de El Cairo y Luxor.

Atolón de Pukapuka, al norte de las Islas Cook. Tayla Beddoes

Islas Cook, el número uno de Lonely Planet

Reconocido por Lonely Planet como el mejor destino para visitar en el mundo en 2022, el archipiélago de las Islas Cook está en el lugar más remoto de la Tierra, la Polinesia neozelandesa, a medio camino entre Nueva Zelanda y Hawai. Formado por quince islas, destacan Rarotonga, la principal, y Aitutaki, cuya laguna está reconocida como una de las más bellas del mundo por su espectacular azul turquesa y su fondo marino lleno de vida. Los atolones del norte, como Pukapuka, Manihiki y Penrhyn, han permanecido sin apenas cambios durante siglos.

"Vision of the Seas", uno de los barcos de la naviera Royal Caribbean. Royal Caribbean

Cruceros por el Mediterráneo

Los barcos se podrán considerar destinos en sí mismos durante el 2022. Las navieras esperan recuperar protagonismo durante el año que viene tras realizar un gran esfuerzo para recuperar pasajeros y destinos. De hecho, los largos cruceros de vuelta al mundo, con travesías superiores a los 250 días de navegación, agotan sus reservas al poco de hacerlas públicas. Barcelona y el Mediterráneo acogerán la próxima temporada al mayor barco de cruceros de la historia, el Wonder of the Seas, de Royal Caribbean, con 362 metros de eslora y capacidad para 6.998 pasajeros.