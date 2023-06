Ryanair permitirá subir con dos ensaimadas en la cabina del avión sin coste

La polémica de Ryanair con las ensaimadas parece haber llegado a su fin. La aerolínea con sede en Dublín se ha reunido este martes con el Govern balear para aclarar las condiciones para llevar este producto típico mallorquín en la cabina del avión. Finalmente, según el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, la compañía aérea no va a cobrar por ello, incluso asegura que nunca se ha cobrado por este servicio.

La controversia surgió hace poco más de una semana, cuando Raynair obligó a unos pasajeros a facturar las ensaimadas por 45 euros cada una. Los mallorquines habían comprado este dulce en un horno del municipio de Porreres, pero ante la petición de cobro de la aerolínea, tuvieron que regalarlas para no tener que facturarlas como equipaje de mano.

Los pasajeros podrán subir ensaimadas incluso con la tarifa más económica

En un principio, se aseguró que el problema había surgido porque la compañía presidida por Michael O'Leary solo permite entrar al avión con productos comprados en el Duty Free, pero no de fuera del aeropuerto, lo que perjudica a los negocios y productos locales. Sin embargo, la aerolínea ahora afirma que se quería cobrar a los pasajeros por llevar equipaje de mano y no haber contratado la tarifa que lo incluye, es decir, que no se les estaba cobrando por las ensaimadas, sino por las maletas.

Por lo tanto, tal y como ha informado el conseller, Ryanair ha informado en la reunión que se podrán subir "una cantidad normal de ensaimadas", es decir, una o dos, sin ningún coste, aunque se tenga contratada la tarifa más económica. Esta tarifa 'low cost' permite subir al avión solo una mochila o bolsa que quepa debajo del asiento del avión.

Por su parte, el gerente de la Asociación de panaderos y pasteleros de Baleares, Pep Magraner, ha expresado que están "satisfechos" por haber aclarado la situación y poder transmitir una información "clara y concisa" sobre el transporte de ensaimadas.

