Ruta por el Portugal más desconocido: de Marvão a Sta. Maria da Feira, conoce los secretos de la región centro del país

La Región Centro de Portugal tiene mucho que ofrecer al visitante, desde los macizos montañosos y las aldeas de granito y esquisto del interior, hasta localidades pesqueras y playas cosmopolitas donde los deportes náuticos marcan el día a día. La zona de Alentejo, es uno de los lugares que esconde tesoros inimaginables para los visitantes.

Se caracteriza principalmente por castillos medievales de perfecta conservación que te trasladarán a otra época. Sus pueblos blancos o las colinas llenas de alcornoques y olivas harán tras su paso un destino donde poder enamorarte de cada rincón.

Ruta en coche del recorrido por las regiones del Portugal más desconocido. L. M.

El inicio de nuestra ruta comenzará en Marvão, donde continuaremos nuestro recorrido por Crato, pasando por Elvas, Monsaraz, Évora, Arraiolos, Santarém, Leiria, Coímbra y finalmente hasta llegar a Santa María da Feria. Con una distancia desde el inicio al final de 2h 55 minutos en coche y podemos realizarla en 2 o 3 días aproximadamente dependiendo del ritmo de las visitas.

1. Marvão

Este pequeño pueblo del Alentejo portugués se localiza muy cerca de la frontera española con Extremadura y cercanos a la población cacereña de Valencia de Alcántara. La localidad amurallada es una de las más bonitas de Portugal cuya historia se remonta a la época romana siendo una de las más importantes con casi 6000 habitantes. Al acercarnos a ella, lo mejor es aparcar el coche fuera de la villa. Las principales atracciones de esta localidad son el castillo que lleva ahí desde finales del siglo XVIII.

Desde su construcción, primero como un castro prehistórico y después el castillo con la muralla que rodea toda la villa. Esta también destaca porque a finales de junio se celebra el Festival de Música Clásica de Marvão en diferentes lugares de la población tales como centros culturales, iglesias o el patio central del castillo.

2. Crato

A 23 kilómetros de Portalegre y a algo más de 42 kilómetros de Marvão, pero con el estado de las carreteras portuguesas eso te llevará casi 40 minutos. En esta villa del Alto Alentejo podemos encontrar en su centro la Praça do Municipio en la que podemos ver el ayuntamiento construido en el siglo XVIII al igual que el Palacio Sá Nogueira y para finalizar, la preciosa la Varanda do Prior del siglo XVI, donde destaca del resto de edificios de la plaza pues está sin pintar mientras que el resto lucen de blanco y ocre. Otro de los lugares destacados es el Museo Municipal en el Palacio de la Rua do Arco. En esta localidad también encontramos importantes Iglesias como la de Iglesia da Misericórdia del siglo XVII y a la Iglesia Matriz de Nossa Senhora da Conceção que, aunque fue construida en siglo XIII, fue reformada en el XVIII.

Si seguimos subiendo por el pueblo llegaremos hasta el castillo desde donde tenemos una preciosa panorámica de los alrededores. Y es que a tan solo un kilómetros de este, encontramos el Monasterio de Flor da Rosa que luce en piedra desde el siglo XIV que actualmente es una posada. También en los alrededores encontramos el dolmen de Anta Grande do Tapadão y Anta do Crato. Destacamos a su vez los embalses de Vale Seco, de Arreganhada y el de Câmara. Podemos pararnos en unos de sus restaurantes a degustar la sopa sarapatel, ajada de cação, migas de patata o el ensopado de borrego.

3. Elvas

Es la cuarta ciudad más grande del Alentejo detrás de su capital interior Évora y está situada a escasos 20 kilómetros de Badajoz. Tanto es así que muchos domingos los pacenses se desplazan hasta el Restaurante el Cristo para dase un festín. Esta villa rayana, que fue fundada por los romanos, es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2012.

Desde él podemos observar a lo lejos el precioso Acueducto que une Elvas con Amoreira con una longitud de 8,5 kilómetros y 31 metros de alto. No podemos perdernos tampoco la Plaza de la Republica de Elvas cuyas obras empezaron en a principios del siglo XVI promovidas por Manuel I de Portugal donde cinco años más tarde se iniciaría la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Las murallas de la ciudad son otro punto importante para ver pues fue un enclave estratégico durante la Guerra de Restauración portuguesa. El castillo, con entrada gratuita de 9h a 18h de la tarde menos domingos y lunes. Construido por los árabes y reforzado en los siglos XIV y XVI, su carnaval es uno de los más importantes de Portugal conocido por el nombre de Carnaval Internacional de Elvas y con la participación de comparsas españolas sobre todo de Olivenza y Badajoz, también con importante carnaval.

Vita panorámica fortaleza del Fuerte de Nuestra Señora de Gracia. Turismo de Portugal

No podemos dejar de visitar el Fuerte de Nuestra Señora de Gracia ubicado en lo más alto de un encrespado cerro del mismo nombre. Construido en 1641 y ubicado en el monte con el que comparte nombre posee unas preciosas vistas aéreas y dentro de este encontramos un museo militar. Su estructura cuadrangular tiene 150 m de lado con cuatro baluartes pentagonales en las esquinas llamados de Badajoz, Elvas, Santo Amaro y Mafra. Conservado en perfecto estado nos muestra estas bellas murallas medievales de siglos a sus espaldas.

Si deseas comer una exquisita comida al carbón, uno de los sitios clave es 'O Lagar' situado en Rua Nova da Vedoria, 7. Muchos extremeños cruzan la frontera para disfrutar de sus maravillosos platos como la sepia o la carne. Además de contar con precios muy asequibles y raciones abundantes.

4. Monsaraz

Esta villa medieval amurallada que se eleva en lo alto de un cerro, y está considerado como uno de los pueblos más bonitos de Portugal. Encontramos una localidad de llena de casas blancas llenas de historias con un ambiente muy tradicional donde delatarse con la cocina alentejana. Aquí podemos visitar además del castillo y la muralla del siglo XV desde el que tenemos unas preciosas vistas del valle del Guadiana. De este destacamos edificios religiosos como la Iglesia de Matriz que podemos encontrar en la Plaza de D. Nuno Álvares Pereira junto a un antiguo hospital. Un poco más lejos del centro nos encontramos con Ermita de São João Baptista del siglo XVII y la Capilla de Santa Catarina de estilo románico construido en el siglo XIII. Alejándonos un poco podemos visitar el precioso y gigantesco Embalse de Alqueva sobre el río Guadiana que es el más grande de Europa Occiental con una capacidad para 4.150 hm³. También podemos acercarnos al el Menhir de Bulhoa, Monumento Nacional desde 1970 con una altura de 4 metros tras su restauración. Otro lugar es el complejo megalítico de Cromeleque do Xerez que esta formado por 55 menhires de diferentes tipos.

5. Évora

Su capilla de los huesos edificada en el siglo XVII es sin duda una de las paradas imprescindibles y de los lugares más conocidos de Évora, capital del Alentejo. Situada en la Plaza 1º de Mayo su principal mensaje es mostrar la fragilidad humana.

En la entrada, podemos apreciar un mensaje no apto para las personas que se tomen las cosas muy pecho: “Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos” que significa, “Nosotros los huesos que estamos aquí, esperamos por los vuestros”. Tras el paso por la capilla podemos apreciar el increíble gusto macabro que sentía el hombre barroco. Nos muestra el macabro gusto del hombre barroco por la necrofilia. El término municipal de Évora es uno de los más grandes de Portugal, con 1307,08 km². Por otro lado, no podemos dejar de visitar su Templo Romano, muy similar al de Diana en Mérida (Badajoz) es símbolo de la presencia romana en Portugal formando parte del Centro histórico de Évora y está clasificado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

6. Arraiolos

A tan solo 22 kilómetros del norte de Évora nos encontramos con el pequeño pueblo de Arraiolos fundado en el siglo II o III a. C. Si en Crato hablábamos de que sus fachadas eran blancas y ocre, en Arriolos predomina el blanco y el azul. Pero sin duda lo que nos llama la atención de esta villa son las ruinas del fantástico castillo medieval que corona el pueblo.

Muy cerca de este casillo y en el recinto amurallado junto al catillo encontramos la Igreja Nossa Sra. do Castelo presenta una arquitectura barroca y popular. Arraiolos también es conocida por la fabricación de alfombras con una gran influencia persa ya que se caracterizan por ser tejidas a mano desde el silgo XII. Los diseños de los dibujos de estas son muy similares a los de los azulejos tan conocidos en el país con formas abstractas. Son vendidas en el pueblo en muchas de sus tiendas y los precios van desde los 50€ por una pequeña hasta más de 2000€ por uno más grande y de mejor calidad.

7. Santarém

Santarem Fulviusbsas. / Wikipedia

Su interesante centro histórico se encuentra repleto de monumentos góticos y tranquilas callejuelas entrecortadas de escaleras. Es un sitio ideal para poder relajarse y pasear. La ciudad se asienta sobre una meseta formada por siete colinas bordeadas por un meandro del Tajo. Es la capital del gótico de Portugal, cuenta con numerosos monumentos, museos y lugares interesantes que no debes dejar de conocer como la Iglesia de Santa Maria da Graça.

8. Leiria

Esta ciudad situada en la provincia de Beira Litoral, mezcla influencias medievales y modernas. El imponente Castillo de Leiria, gracias a su ubicación estratégica, domina por completo la ciudad.

Leiria Turismo de Portugal

En la actualidad podemos encontrar en Leiria muy buenos restaurantes, cafés o bares en la calles junto a tiendas de diferente índole. Su casco antiguo es la Praça Rodrigues Lobo, donde conseguir buenos alojamientos. Si continuamos nuestra ruta por la autovía del norte, la siguiente ciudad a nuestro paso es Coímbra.

9. Coímbra

Ubicada en el centro de Portugal, esta ciudad ribereña en su día fue la capital del país. Cuenta con un casco antiguo medieval bien conservado en el que se encuentra la histórica Universidad de Coímbra. Es la más antigua universidad portuguesa y tamibén de las más antiguas y características de Europa. Fue creada en 1290 por iniciativa del rey D. Dinis, con bula papal de Nicolás IV. Desde 2013, la Unesco eligió el campus histórico de la Universidad de Coímbra como Patrimonio de la Humanidad.

Universidad de Coímbra. Diego Delso. / WIKIPEDIA

Por sus aulas han pasado algunos personajes muy importantes en la historia portuguesa, como los escritores Eça de Queirós y Luís de Camões, el médico Egas Moniz, premio Nobel de Medicina y los presidentes António José de Almeida y Manuel Teixeira Gomes, entre muchos otros.

La Universidad tiene ocho facultades: Letras, Derecho, Medicina, Ciencias y Tecnología, Farmacia, Economía, Psicología y Ciencias de la Educación y Ciencias del Deporte y Educación Física, así como varios centros asociados.

La Quinta das Lágrimas es otro de los lugares que no puedes perderte tras tu paso por Coímbra. Quizá el hotel más romántico de todo Portugal. La Plaza del Comercio o el Jardín Botánico, también deberás visitarlos.

10. Santa María da Feira

Santa María da Feira Vitor Oliveira. / WIKIPEDIA

A pocos kilómetros de Oporto, destaca sobre todo por su castillo medieval. Este monumento del siglo XI domina la ciudad, siendo uno de los mejor preservados de Portugal. Durante el mes de agosto se celebra una fiesta medieval, una de las mejores ocasiones para visitar la ciudad.

Si quieres disfrutar de la gastronomía de la zona, uno de los restaurantes que más encantan es 'Lago Restaurante'. Sobre un precioso lago encontrarás este lugar donde te servirán comidas impresionantes. La sopa de castaña y champiñones entre su especialidad.

