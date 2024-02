La ruta a los Ojos del Diablo, uno de los miradores más impresionantes de Cantabria

El accidentando perfil y la presencia de escarpadas y verdes montañas junto al mar caracterizan el litoral norte de España y ofrece vistas tan sobrecogedoras como las de este mirador de Cantabria. La ruta hacia los Ojos del Diablo es un recorrido de poco más de 7 kilómetros cerca de Sonabia, en la costa de los municipios de Liendo y Castro Urdiales y cuyo principal atractivo es un curioso arco natural. La maravillosa panorámica exige a cambio un merecido esfuerzo, esta ruta no es un paseo y requiere una cierta experiencia senderista.

Itinerario de la ruta a los Ojos del Diablo

La ruta hacia los Ojos del Diablo y las cimas de Solpico y Candina consta de 7,34 kilómetros, es circular, tiene una duración estimada de cuatro horas y una dificultad moderada. No es una ruta de paseo, pues tiene tramos donde hay que trepar un poco, la superficie no es llana y tiene muchas piedras sueltas. No obstante, hay un punto de la ruta en la que podemos prescindir de las cimas e ir directamente hacia el arco de los Ojos del Diablo.

La ruta se inicia en en el aparcamiento de Sonabia. De allí descendemos a la playa de Valdearenas, la atravesamos y la dejaremos a la derecha en dirección a la montaña. Se trata de una subida con una senda de arena al principio y luego de tierra señalizada en algunos puntos con flechas negras. Es una subida pronunciada y habrá puntos de estrechamiento en los que seguramente usaremos nuestras manos para agarrarnos.

Llegaremos a una zona alta y más plana donde podremos apreciar Santoña y el Faro del Caballo. En este punto se puede elegir entre ir directamente a los Ojos del Diablo cogiendo el camino de la izquierda u optar por subir el pico de Solpico y la cima de Candina cogiendo el camino de la derecha. Si queremos llegar a la principal atracción de esta ruta, los Ojos del Diablo, debemos tomar el camino de la izquierda hasta encontrar el gran arco de piedra con vistas al mar. Nos volveremos por ese sendero y por donde hemos venido para llegar de nuevo a la playa.

Playa de Sonabia o Valdearenas, al fondo la montaña coronada por el arco natural Ojos del Diablo (Cantabria). IGEO / Flickr

Si escogemos la segunda opción, o sea, recorrer las cimas de Solpico y Candina, nos enfrentaremos a un recorrido más accidentado y vertiginoso. Una vez elegido el camino derecho tras subir desde la playa, andaremos por un camino llano hasta llegar a un estrechamiento con una cuerda en la pared de la montaña a modo de barandilla. Tras este tramo angosto tomaremos el desvío que marca hacia la izquierda y seguiremos las marcas rojas y blancas de GR y puntos rojos y blancos. Si vemos una la placa de un perro entre las rocas significará que estamos en la cima del Solpico.

Para dirigirnos a la cima de Candina debemos andar por las crestas de Solpico, siempre siguiendo las marcas rojas y blancas hasta llegar a un sendero que va bordeando la montaña. Llegará un momento donde tendremos que torcer a la izquierda en lugar de seguir el recto para ir a la cima Candina. Una vez llegado a Candina toca desandar ese desvío para llegar al sendero que bordeaba la montaña y seguiremos los puntos blancos y rojos hasta a un camino marcado que nos llevará a los Ojos del Diablo.

Disfrutamos del mirador e iniciaremos el descenso al coche siguiendo el sendero que bordea el monte con flechas negras y rosas. Llegaremos al punto del principio donde elegimos ir directo a los Ojos del Diablo o escoger la ruta completa que pasa por las cimas. Ahora ya es cuestión de bajar esa subida inclinada hasta llegar a la playa del inicio y después al parking, o si el tiempo lo permite darnos un baño después de la caminata.

Cerca de la ruta a los Ojos del Diablo

En los alrededores de este mirador natural está el pequeño pueblo playero de Sonabia y el de Oriñón. Este último cuenta con camping frente a la playa del mismo nombre. A 15 minutos en coche hacia el oeste encontraremos Laredo y a otros 15 minutos pero hacia el oeste podremos ir a Castro Urdiales.

