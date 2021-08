Galicia con su pasado celta es un lugar fantástico donde la leyenda se entre mezcla con las bruxas y meigas. Quien este verano quiera recorrer el norte os ofrecemos una ruta desde le la Costa da Morte a la playa de Las Catedrales. Empezaremos nuestro recorrido desde Finisterre, continuando por Muxía, La Coruña, Ferrol, Ortigueira, Viveiro hasta finalmente Ribadeo, donde asombrarnos ante la majestuosa playa de Las Catedrales. La duración entre la salida y la llegada cuenta con una distancia de 322 km, casi unas cinco horas en coche.

A lo largo de nuestro recorrido nos encontraremos con los acantilados más altos de Europa como son Vixía Herbeira, Miradoiro dos Cantís do Cadro, Miradoiro da Fornela, Garita do Limo o Miradoiro de Malveira, entre muchos otros.

Este será el mapa de nuestra ruta de la Costa da Morte a la playa de Las Catedrales. 20minutos

1. Finisterre

A tan solo 98 kilómetros de Santiago de Compostela se encuentra el secreto mejor guardado de la Costa da Morte, un precioso lugar para ver una puesta de sol y que los romanos atribuían como el 'fin del mundo', de ahí su nombre finis terrae, es decir, Finisterra. Destaca por sus playas al abrigo de aguas tranquilas, y otras como las de Mar de Fora con bravo oleaje considerada una de las playas más salvajes de Galicia.

En la antigüedad se creía que este era el punto más occidental de la península ibérica, pero en realidad el cabo de Roca en Portugal es el que ostenta esta posición ganándole por 16 kilómetros, pero tampoco lo es de España ya que el cabo Touriñán se encuentra mucho más al oeste. En este podemos ver un precioso faro de 17 metros de altura construido en 1853. Aun así, este ha sido el cementerio de algunos barcos como el Monitor Capitain que se hundió con 482 tripulantes, siendo el evento más triste de la zona.

El Pueblo de Finisterre también se encuentra en este saliente y sus orígenes no están lo suficientemente claros ya que se han encontrado objetos romanos mezclados con otros de épocas anteriores. Por él pasa el Camino de Santiago, motivo por el que se construyó la iglesia de Santa María de las Arenas a finales del siglo XII y actualmente declarada Monumento Histórico Artístico. Muy cerca encontramos la playa del Corveiro, todo un paraíso natural para los amantes del buceo. Otro monumento religioso que podemos visitar es la Capilla del Buen Suceso del siglo XVIII de estilo barroco. Rozando el mar, sobre acantilados encontramos el Castelo de San Carlos del siglo XVIII mandado construir por Carlos III de España para defenderse la tierra de los extranjeros, actualmente es el Museo de la Pesca en el que se muestra la evolución de pescadores, embarcaciones y los naufragios de la costa.

Otros monumentos que podemos visitar es el del Emigrante recordando a todos aquello que abandonaron su tierra por Argentina y el Cementerio del Fin de la Tierra situado en el Monte do Cabe una obra de César Portela entre 1998 y el 2000 que ha sido reconocido por Oxford como una de las mejores obras funerarios del mundo.

Las fiestas patronales de Nuestra señora del Carmen se celebran del 8 al 10 de septiembre inaugurada con una procesión de la patrona de la villa desde que los vikingos invadieron el pueblo en la Edad media e intentaron decapitar la imagen. A día de hoy aún se conserva la imagen original con las grietas en el cuello. También podemos destacar el primer domingo de agosto la fiesta gastronómica do Longueirón donde se puede degustar una especie de navaja conocida como 'Longueirón de Finisterre'.

2. Muxía

Continuamos nuestra ruta y a 29 kilómetros del fin del mundo nos encontramos con la localidad de Muxía ubicada también en un saliente de tierra cuya principal atracción es el Santuario de la Virgen de la Barca ubicado muy cerca del faro de la localidad. Fue fundada en la Edad Media por los monjes Moraime aunque el edificio que vemos actualmente data del siglo XVIII debido a algún incendio como el del 2013 que destruyó el retablo mayor.

El segundo domingo de septiembre no antes del 9 ni después del 15, se celebra una romería en honor a la virgen aunque con respecto a las festividades también es muy conocida la de la Fiestas del Carmen el último domingo del mes de julio con una procesión marítima en la que los barcos se acercan hasta las proximidades del pueblo vecino de Camariñas.

Dentro del pueblo podemos encontrarnos con la iglesia románicas como la de San Xulián de Moraime, San Pedro de Leis, Santa Leocadia de Frixe, San Cristóbal de Nemiña o , San Martiño de Ozón. Cerca de esta última iglesia encontramos uno de los lugares más destacados de la localidad, un hórreo con el que comparte nombre y que es uno de los más largos de Galicia con 22 pares de pies.

Mirador del Monte Facho Lourido. Tripadvisor

Este pueblo cuenta con el mirador del Monte Facho Lourido al que podemos subir en coche desde el que tenemos unas preciosas vistas del Cabo Vilán si el día está despejado. No podemos dejar atrás otros lugares como la espectacular Lourido y la Playa de Niemiña donde sus rocas cubiertas por una fina capa de hierva le dan un increíble color al atardecer.

Si te gusta el senderismo podemos realizar un paseo por el Río Negro situado en la cercana localidad de Os Muíños, la cual recibe su nombre por la cantidad de molinos que hay en la zona. También Podemos hacer una excursión de 26 kilómetros antes de llegar a nuestro próximo destino y parar en el Cementerio de los ingleses donde se encuentra los 172 marineros que perdieron la vida en el naufragio del Serpent en 1890.

3. A Coruña

A Coruña o La Coruña es la principal ciudad de la misma provincia con la que comparte nombre. La ciudad se extiende a través de una península unida a la tierra por un pequeño estrecho. El origine de la ciudad se atribuye a los romanos. De hecho, uno de sus lugares más conocidos es la famosa Torre de Hércules que es el faro más antiguo que actualmente está en funcionamiento.

Desde él podemos contemplar uno precioso atardecer mientras el sol va cayendo sobre la costa da Morte e ilumina la Rosa de los Vientos. Cerca, en Parque Escultórico de la Torre de Hércules podemos encontrar otros monumentos como la Caracola del autor Moncho Amigo que simboliza el cuerno de la abundancia y que fue dañada por un temporal en 2018 pero actualmente ya se encuentra restaurada. Otra escultura en esta zona es la de Hércules en la nave de los Argonautas esculpida por Gonzalo de Viana. Antes de entrar en dicho parque nos encontramos con la Antigua prisión Provincial la cual salía en el libro El lápiz del carpintero de Manuel Rivas de 2003.

Otros lugares imperantes de a Coruña son el Castillo de San Antón situado en la zona portuaria construido a finales del siglo XVI construido en el que era un pequeño islote en medio de la bahía. Además, la ciudad cuenta con importantes monumentos religiosos como la Iglesia de San Jorge de estilo barroco con colinas gigantescas en sus portadas, la iglesia románica de Santiago edificada sobre el antiguo Convento de San Francisco fundado en 1214. También podemos visitar en el casco antiguo la Colegiata de Santa María del siglo XII o la Iglesia de San Nicolás que, aunque su origen es medieval reedificó totalmente en el siglo XVIII.

Frente a la bahía encontramos los restos de las murallas con tres puertas y un baluarte construidos entre los siglos XIV y XVIII declaradas Bien de interés Cultural desde 1949. Tras ver todo esto debemos acercarnos al centro de la ciudad con sus casas coloniales con grande ornamentación y disfruta de la Plaza Maria Pita que toma el nombre de una de las heroínas de la ciudad. No te pierdas calles como Barrera, Fanja o Estrella son la principal zona de tapeo donde degustar un buen plato típico de la zona como los percebes y un buen Alvariño o Ribeiro. También puedes comprar y disfrutar de estos en el mercado de la Plaza de Lugo que cuenta con dos plantas.

La Coruña tiene una oferta cultural impresionante, pero entre todos destacamos el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. En él está el tren de aterrizaje del avión que trajo de vuelta el Guernica de Picasso a España en 1981 después de que este fuese custodiado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York durante la dictadura de franco. Tampoco puedes dejar pasar la vista panorámica que nos ofrece el Mirador de San Pedro situado en el extremo de la Playa de Riazor con su paseo marítimo al que podrás llegar en coche o en funicular.

4. Ferrol

A tan solo 60 kilómetros de la Coruña nos encontramos con Ferrol, ciudad que en el siglo XVIII fue base de la armada española y aún podemos ver las casas señoriales de aquel tiempo en el barrio de la Magdalena. Podemos visitar su grande Plaza de Amboage rodeada por árboles, terrazas y cafeterías y también, la de las Armas donde podemos ver el ayuntamiento.

En el Museo Naval Militar veremos mapas, maquetas de barcos material de navegación. Esta visita la podemos completar con el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, considerado el mayor de Europa en la construcción de barcos. Por último, el Museo de Historia Natural de Ferrol es una buena actividad donde encontraremos animales momificados y hasta el esqueleto de una ballena.

Con respeto a los edificios religiosos no podemos dejar de visitar la antigua Iglesia de San Julián de Ferrol que por una bula de Juan XXIII se convirtió en catredral en 1959 y no fue catedral porque en su diócesis ya se encuentra la catedral de Mondoñedo. Disfruta tras tu paso en el Catillo de San Felipe, una de las fortalezas militares de la ciudad construida en el siglo XVI.

Por último, no puedes dejar de visitar las playas como de Santa Comba un paraje único cuyas aguas turquesas baña la arena y la vegetación del lugar. También podemos acercarnos hasta las dunas de la gran playa de San Jorge. Por ultimo si somos aficionado al surf o windsurf tenemos que hacer una parada en la playa de Doniños para disfrutar de su gran arenal. A tan solo 26 kilómetros nos adentramos para perdernos en el verde del Parque Natural de las Fragas do Eume, el vocablo “fraga” es el utilizado para designar a los bosques autóctonos. Aquí encontramos el monasterio románico de San Juan de Caaverio del siglo XII que acogía a los religiosos anacoretas.

5. Ortigueira

Seguimos nuestra ruta por Ortigueira, un municipio español de algo más de 5600 habitantes donde al pasear por sus calles no podemos dejar de lado sus monumentos religiosos como el Convento de Santo Domingo de 1302 que actualmente acoge la Iglesia parroquial, al teatro de la Beneficencia y a la Casa Consistorial. Perdernos por su calle Real, centro comercial de la villa y por supuesto, acercarnos hasta el barrio que dio origen a la villa, el Barrio do Ponto formado por calles irregulares. En el museo del pueblo podemos hacer un recorrido de la ciudad desde la prehistoria hasta la época actual con maquetas y un museo interactivo.

Es famoso su Festival Internacional do mundo celta de Ortigueira centrado en la música folk y que se celebra el segundo fin de semana de julio con más de 40 años de tradición. En el año 2003 recibió el título de Fiesta de interés Turístico Nacional y en 2005 el de Fiesta de interés Turístico internacional. Otras festividades importantes son las Fiestas de Santa María Magdalena en julio en torno a la ermita del mismo nombre. A 8 kilómetros de la ciudad encontramos el Castro de Punta dos Prados uno de los ejemplos de la cultura castreña de la edad de Hierro en esta zona del litoral gallego. Seguimos nuestra ruta y a tan solo 24 kilómetros de Ortigueria está Estaca de Bares, un sitio natural de interés nacional idóneo para observar las aves migratorias en los meses de agosto y noviembre gracias a su fantástico mirador.

6. Viveiro

Es la población más importante de esta parte del litoral con más de 15300 habitantes y el tercero más habitado de la provincia de Lugo tras la propia capital y Monforte de Lemos. Viverio tiene una de las mejores panorámicas que se consigue desde el Puente de la Misericordia del siglo XV, que se encuentra sobre la ría de Viveiro plagadas de barcas de pescadores.

Si nos dirigimos al centro histórico tendremos que pasar por la puerta de Carlos V construidas a mediados del siglo XVI para homenajear al rey que le da nombre ya que este eximió a la localidad de impuestos para facilitar su recuperación tras un incendio. Además de la antigua muralla medieval apenas quedan retazos y solo podemos ver algunas puertas como la do Valado o la Puerta da Vila además del Callejón del Muro. Encontraremos numerosas calles importantes donde seremos testigos de casas con galerías acristaladas, algo muy distintivo de las calles y plazas del centro.

En el casco antiguo tenemos que visitar la iglesia de Santa María de Viverio del siglo XII y románico de la que dicen que es una de las más bonitas de Galicia.

Luego pásate por su Plaza Mayor donde podrás tomar algo en alguna de sus numerosas terrazas. Tras esto, sigue andando por el centro y descubre la Casa de los Leones un antiguo pazo del sigo XVII, el Convento de San Francisco del siglo XIV de la que se conserva 3 arcos de esta época tras la reforma de 1945. El convento renacentista de las Concepcionistas habitado por monjas de clausura y junto a este, está la Gruta de Lourdes una repleción de la cueva original de Francia.

Uno de los lugares con más encanto es el Mirador de San Roque situado a 353 metros de altura que te permite tener una preciosa panorámica de la ría y que podemos subir en coche. También en coche podemos ir al Mirador Monte Faro que nos ofrece otra vista de la ría. Si quieres darte un chapuzón lo puedes hacer en la playa urbana de Covas a tan solo 20 minutos del centro histórico sin apenas oleaje.

En esta localidad se celebra la cita ganadera del verano de A Rapa das bestas de Interés turístico Nacional junto a otros pueblos como Cedeira o Mondoñedo. Aquí, el hombre y el caballo se enfrenta de igual a igual, sin palo, sin cuerdas y en el que los jóvenes tratan de inmovilizarlos y raparles las crines. Otra fiesta muy importante es la romería de Naseiro también de Interés Turístico Nacional, que se celebra el cuarto domingo de agosto con cinco días de duración. Desde 2006 se celebra el Resurrection Fest si eres un amante del metal y el rock ya que es el festival más importante de España en lo que a esta música se refiere.

7. Ribadeo

Este pueblo limítrofe con Asturias, fue el primer pueblo de Galicia. Su nombre viene a decir que la población se encuentra en el rio Eo. Sin lugar a dudas, es conocido por su famosa playa de Las Catedrales, muy visitada desde hace unos años por turistas en verano obligó a la Xunta a pedir cita previa online para visitarla ya que es un espacio Natural Protegido.

Esta playa en realidad se llama de 'Aguas Santas' pero su nombre actual lo recibe por la forma de las rocas que parecen contrafuerte de una catedral causado por la erosión del viento y el agua. Mejor verla con la marea baja ya que si está alta no se puede acceder a ella. Además, en ella puedes hacer un tour guiado gratuito en la que te explica la historia y la fauna que encontramos.

El mar ha esculpido en los acantilados todo un repertorio arquitectónico de arcos, columnas y bóvedas que llevaron a bautizar turísticamente el espacio entre los arenales de Augasantas y Carricelas como Praia das Catedrais. Pinterest

En el casco histórico de Ribadeo esta declarado Bien de Interés Cultural podemos encontrarnos con el palacio neoclásico de Ibáñez de finales del siglo XVIII, la casa de origen indiano conocida como Torre de los Moreno construida en 1915, el Convento de Santa Clara del siglo XIV y la Iglesia Parroquial de Santa María del Campo, un antiguo convento franciscano del S. XIII.

En el casco también podemos encontrar la capilla más antigua de la villa, la de Atalaia del S. XII, desde donde obtendrás una panorámica fantástica del puerto deportivo y de la Ría de Ribadeo. Por ultimo no dejes de visitar el Barrio de San Roque con sus preciosas Casonas Indianas. Para finalizar siéntate en algunos de los bares, abre un buen vino y deléitate con las navajas, el pulpo, los calamares de la ría, el mero, el sargo o la lubina

Muy cerca podemos visitar Mondoñedo a 37 kilómetros conocido como la pequeña Venecia por los canales y acequias de sus calles en el barrio de Os Muiños. Este pueblo también fue una de las siete provincias medievales gallegas.