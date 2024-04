La ciudad subterránea situada en una de las regiones más famosas del mundo: con diez niveles bajo tierra

Turquía es uno de los países más fascinantes y extraordinarios de todo el mundo, con ciudades y lugares tan increíbles como Estambul, la preciosa costa del Mar Egeo, o una de sus zonas más turísticas: la Capadocia. Situada justo en el centro de la Península de Anatolia, a unos 4.300 kilómetros de España, esta región es una de las más conocidas de la nación del Bósforo y una de las más turísticas. Aunque la mayoría la relacione con los viajes en globo aerostático, lo cierto es que tiene algunas joyas ocultas que muchos ni se imaginan que se pueden visitar.

Unos de esos enclaves que se encuentran en la Capadocia son las espectaculares ciudades subterráneas, unas impresionantes redes de túneles excavados en la roca volcánica característica de la región turca y que servían como refugio. Son tres las principales urbes que se pueden visitar: la extraordinaria urbe de Derinkuyu, Kaymakli y Ozkonak, una de las más imponentes y que se compone de hasta diez niveles.

Ozkonak, la ciudad excavada en la roca de la Capadocia

Ozkonak Wikimedia Commons

La región de la Capadocia se caracteriza por ser prominentemente de roca volcánica, lo que ha dado ese aspecto tan característico a esta increíble zona del centro de Turquía. Entre los siglos VIII y VII a.C, el pueblo frigio comenzó a excavar en las formaciones geológicas para construir sus casas para que la comunidad estuviera protegida frente a los ataques de civilizaciones extranjeras, como el Imperio Romano.

De esta manera, en el siglo IV a.C se construyó en la ladera del monte Idis la impresionante red de galerías que conforma la ciudad de Ozkonak. Estas descomunales cuevas tienen diez niveles, aunque solo están abiertos al público tres, y se comunican entre sí a través de varios pasadizos estrechos y alargados. Fue descubierta en el año 1972 por un agricultor que vio cómo se filtraba el agua de manera inusual, y desde entonces se ha convertido en una de las principales atracciones de la Capadocia junto a las otras dos ciudades subterráneas más importantes.

Una verdadera fortaleza subterránea de defensa

Ozkonak Capadoccia Travel Pass

Si algo caracteriza a la espectacular ciudad subterránea de Ozkonak es que estaba muy bien preparada para repeler los ataques de pueblos como los persas o los mongoles. A través de un complejo sistema de comunicación, los diez niveles de la urbe se podían comunicar tanto hacia arriba como hacia abajo, y además había pequeñas oquedades en la superficie por las que se podía verter líquido a las tropas enemigas.

Por ello, a pesar de que no es la ciudad subterránea más grande de la Capadocia (ese honor lo ostenta Derinkuyu), merece mucho la pena adentrarse en esta extraordinaria red de galerías y túneles que es crucial para entender la historia de la región. Eso sí, no es apto para quienes sufren de claustrofobia, ya que, aunque que Ozkonak está totalmente preparado para recibir las visitas turísticas, no deja de ser un espacio excavado en la roca volcánica, por lo que las oquedades son pequeñas.

