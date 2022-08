Cuando en el siglo XIX se comenzaron a construir los primeros rascacielos en Chicago y Nueva York, nadie podía imaginarse cómo esta nueva tendencia acabaría transformando para siempre el perfil urbano de numerosas ciudades a lo largo y ancho del planeta. De hecho, su éxito es tal que muchos de ellos se han convertido en lugares de visita obligada, sobre todo si cuentan con miradores en la cima.

El día 3 de septiembre se celebra el Día Mundial de los Rascacielos, y para conmemorarlo la plataforma de reserva de actividades en destino, Musement, ha elaborado una clasificación con los rascacielos más instagrameados del mundo.

Para realizar el estudio se han tomado en consideración los 100 rascacielos más altos del planeta, y se ha analizado el número de menciones en Instagram de los dos hashtags más populares de cada edificio. El resultado es una lista con 10 auténticos iconos arquitectónicos que harán las delicias de los amantes de las alturas.

1) Burj Khalifa, Dubái, más de 6.300.0000 menciones

Burj Khalifa, Dubái Getty Images

Con más de 6 millones de menciones en Instagram, el Burj Khalifa lidera la clasificación. Además, gracias a sus 828 metros de altura, sigue ostentando el récord de edificio más alto del mundo. Tras conocer los curiosos detalles de su construcción a través de una presentación multimedia, los visitantes pueden subir en ascensores de alta velocidad hasta los observadores "At the Top", situados en los pisos 124 y 125, o hasta "At the Top Sky", en el piso 148, para maravillarse con unas vistas inigualables al desierto y al golfo Pérsico a 555 metros de altura.

2) Empire State Building, Nueva York, más de 4.200.000 menciones

Empire State Building, Nueva York Getty Images

Este símbolo de la Gran Manzana fue el primer edificio en tener más de 100 pisos en Estados Unidos, y además, también fue el rascacielos más alto del mundo entre 1931 y 1972. Construido en un tiempo récord de 410 días, el Empire State Building atrae cada año a más de 4 millones de visitantes. En la actualidad, está abierto durante los 365 días del año, y las vistas de 360º de la ciudad desde los dos observatorios, en los pisos 86 y 102, son espectaculares, tanto de día como de noche.

3) Taipéi 101, Taiwán, más de 816.000 menciones

Taipéi 101, Taiwán Getty Images/iStockphoto

Su figura, en la capital de Taiwán, recuerda a un gran tallo de bambú, símbolo de la fortaleza eterna en la cultura oriental. Este innovador edificio tiene el amortiguador de viento y sistema anti terremotos más grande del mundo, consistente en una bola de acero de 660 toneladas. Además de su elegante diseño y tecnología puntera, Taipéi 101 es famoso por sus plataformas de observación, tanto interiores como exteriores, situadas en las plantas 88, 89 y 91.

4) One World Trade Center, Nueva York, más de 797.000 menciones

One World Trade Center, Nueva York Getty Images

El One World Trade Center es el edificio más alto del hemisferio occidental. Forma parte del Word Trade Center, el nuevo complejo edificado tras los trágicos atentados del 11 de septiembre. Su altura de 547 metros es un guiño al año en el que se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Los visitantes pueden subir hasta la plataforma de observación situada entre los pisos 100 y 102 en los ascensores "Skypod" en tan solo 47 segundos. Una vez allí, además de disfrutar de las maravillosas visitas, las exposiciones interactivas permiten profundizar en la historia del edificio y de la ciudad que lo acoge.

5) Torre Willis, Chicago, más de 561.000 menciones

Torre Willis, Chicago Getty Images/iStockphoto

Situada en el corazón de Chicago, tras su finalización en 1973, la Torre Willis ostentó el título de edificio más alto del mundo durante 25 años. Su enorme éxito en redes sociales se debe en buena parte a "Skydeck", el mirador del piso 103, que atrae a más de 1.7 millones de visitantes al año. Por si esto fuera poco, en 2009 se inauguró "The Ledge", un balcón acristalado que ofrece una perspectiva única de la Ciudad de los Vientos a más de 400 metros de altura. En un día despejado es posible llegar a ver hasta cuatro estados diferentes: Michigan, Indiana, Illinois y Wisconsin.

6) Torres Petronas, Kuala Lumpur, más de 221.000 menciones

Torres Petronas, Kuala Lumpur Getty Images

Las famosas torres gemelas son uno de los símbolos más reconocibles de Kuala Lumpur. El artífice de la obra, el arquitecto César Pelli, combinó en su diseño motivos tradicionales del arte islámico con la tecnología más innovadora. A 170 metros de altura, ambas torres están conectadas por el puente Skybridge, de 58.4 metros de longitud. La joya de la corona es, sin duda alguna, el mirador del piso 86, desde el que se puede admirar el paisaje urbano de la ciudad a 370 metros de altura, además de conocer a fondo la historia de las torres gemelas a través de las exposiciones y pantallas digitales disponibles.

7) Lotte World Tower, Seúl, más de 110.000 menciones

Lotte World Tower, Seúl Getty Images/iStockphoto

La capital de Corea de Sur acoge este rascacielos que cuenta con la certificación LEED de oro por ser uno de los edificios más sostenibles ambientalmente. Además, su estética moderna está inspirada en la porcelana y la caligrafía coreanas. En su interior alberga inmuebles de uso residencial, oficinas, un hotel de siete estrellas y un acuario, entre otras muchas facilidades. Una de las atracciones más populares del Lotte World Tower es "Seoul Sky", que con sus 478 metros de altura es el mirador con suelo de cristal más alto del mundo

8) Torre de Shanghái, Shanghái, más de 104.000 menciones

Torre de Shanghái, Shanghái Arwin Adityavarna (istock)

Con 632 metros de altura, este edificio situado en el distrito de Pudong, es el más alto de China. Su fachada acristalada con diseño retorcido, que va girando progresivamente a medida que sube, triunfa en redes sociales. Otro de sus puntos fuertes es, sin duda, el "Top of Shangai Observatory", el espectacular mirador situado en la planta 118, con unas vistas únicas de 360 grados. Además, subir hasta la plataforma de observación en uno de los ascensores más rápidos del mundo es una experiencia en sí misma.

9) 30 Hudson Yards, Nueva York, más de 74.000 menciones

30 Hudson Yards, Nueva York spiroview inc (istock)

La popularidad de este edificio situado en el número 30 del barrio de Hudson Yards, al oeste de Midtown Manhattan, se debe en buena parte a "Edge", el increíble mirador inaugurado en marzo de 2020. Se trata de la terraza al aire libre más alta del hemisferio occidental, suspendida a 335 metros altura. Desde aquí, los visitantes pueden admirar algunas de las atracciones más icónicas de la Gran Manzana, incluyendo Central Park y la Estatua de la Libertad. A los más valientes les encantará ver la ciudad a sus pies caminando sobre la parte del mirador con suelo de cristal.

10) One Vanderbilt, Nueva York, más de 59.000 menciones

One Vanderbilt, Nueva York Getty Images

Aunque se inauguró hace tan solo 2 años, One Vanderbilt ya se ha hecho con un merecido hueco en el top 10. Con sus 427 metros de altura, es uno de los nuevos rascacielos en el cambiante skyline neoyorquino, y el observatorio situado entre los pisos 91 y 93 se ha convertido en una de las atracciones más populares de la ciudad. Además de las vistas de ensueño, la combinación de arte y tecnología explican su éxito. Los que no sufran de vértigo podrán vivir una experiencia única en uno de los cubos de vidrio transparente situados a 325 metros de altura sobre Madison Avenue, y disfrutar de una emocionante aventura inmersiva

