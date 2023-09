La ciudad española que 'The Sun' recomienda por sus horas de sol y por tener "el mejor bar del mundo"

Los británicos forman el principal colectivo de extranjeros que visitan España para hacer turismo, y además, aunque suelen venir más en verano, lo hacen durante todo el año.

Por eso, la prensa de Reino Unido constantemente publica recomendaciones para que sus lectores puedan aprovecharlas y conocer los detalles de posibles nuevos destinos turísticos.

En su edición de este domingo, el popular The Sun recomienda visitar una ciudad española de la que el rotativo destaca sus más de 2.500 horas de sol al año y de tener, entre otras atracciones, "el mejor bar del mundo".

La ciudad es Barcelona, de la que The Sun dice: "Desde codearse con las personas influyentes de la ciudad en bares de copas nocturnos hasta descubrir el espíritu emprendedor que atrae a jóvenes y hambrientos advenedizos de toda Europa, hay mucho que admirar".

"¿No quiere elegir entre hacer turismo por la ciudad y descansar en la playa? Barcelona, que disfruta de 2.500 horas de sol al año, ofrece ambas cosas", dice el artículo.

"Excelentes playas se encuentran a pocos pasos de la calle principal Las Ramblas. Comience con un chapuzón y luego explore el tranquilo barrio de la Barceloneta. Este barrio evocador, en el terreno que separa la playa y el puerto, fue fundado en el siglo XV por pescadores locales", añaden.

"Husmear por la ciudad a pie es el camino a seguir. Observe las sutiles variaciones de cada barrio único, desde los centros históricos adoquinados de El Born y el Barri Gòtic hasta el moderno sistema cuadriculado del Eixample y la elegante y exclusiva Gracia", prosigue el texto.

"Quizás el residente más famoso de la ciudad fue el fallecido gran arquitecto Antoni Gaudí, siendo su increíble iglesia de la Sagrada Familia la atracción principal", dice el artículo.

Y a la hora de tomar algo, The Sun dice que "no has experimentado la verdadera Barcelona sin visitar una vermutería para probar este aperitivo perfecto".

"Otra visita obligada es Paradiso, cerca de la estación de tren de Francia. Este elegante lugar fue nombrado el mejor bar del planeta en la lista de los 50 mejores bares del mundo. Y no es difícil ver por qué, con cócteles excelentemente elaborados que parecen más una obra de arte que una bebida", dice el diario.