Playas de agua cristalina, pequeños pueblitos con mucho encanto, acantilados de vértigo y mucha vegetación. Viajar a Girona es experimentar la Costa Brava en vivo y en directo.

De entre todos los kilómetros de costa que posee el país (que no son pocos), sin duda algunos de los rincones más hermosos se encuentran en la provincia de Girona. Tossa de Mar, Cadaqués, Palafrugell, Blanes... Girona es un auténtico atractivo turístico, y no es para menos, ya que su clima, sus paisajes y su gastronomía son capaces de hacer de tus vacaciones un auténtico sueño en el paraíso.

Nos encantaría poder recorrer la Costa Brava de cabo a rabo, pero por si tus vacaciones no van a ser tan largas como te gustaría, he aquí una selección de las cinco playas paradisíacas de Girona que no te puedes perder.

Playa Illa Roja

Situada entre Begur y Pas, esta playa debe su nombre al color rojizo de la arena y la gran roca que la vigila. Cuenta con unos 100 metros de longitud y solo se puede acceder a través del Camino de Ronda de la Costa Brava. Es ideal para relajarse en sus aguas transparentes disfrutando de la naturaleza que la rodea. Eso sí, es una playa nudista, ¡no te vayas a llevar una sorpresa!

Playa Es Castell

Ubicada en Palamós, se trata de la playa más virgen de la Costa Brava. Además de disfrutar del mar y la naturaleza, si acudes a Es Castell tienes la oportunidad de visitar las ruinas de un antiguo castillo íbero que se encuentran en el extremo izquierdo de esta playa.

Cala de Santa María Cristina

Esta playa de Lloret de Mar es una de las más bonitas de la provincia de Girona, y es que es muy difícil que su arena fina y sus ubicación a los pies de la Ermita de Santa Cristina te dejen indiferente. Con unos 500 metros de playa y parking a 300 metros, es una de las opciones más óptimas para pasar un día en familia.

Playa Sa Tuna

Se trata de una de las playas más tranquilas de Girona, ya que se encuentra protegida de las olas por las rocas que la rodean. Situada en Begur, esta pequeña playa rodeada en casitas marineras es un auténtico atractivo turístico. El acceso es sencillo, ya que se puede llegar en coche, y con un paseo de 15 minutos por el Camino de Ronda se puede visitar la Cala de Aiguafreda.

Playa Sa Conca

Ubicada en el municipio de Platja d'Aro, Sa Conca nos ofrece arena dorada, aguas cristalinas, parking y 400 metros de extensión. Se podría decir que es una de esas playas cómodas para pasar un día con la familia o amigos. Sa Conca se encuentra al final de Camino de Ronda, entre Sant Feliu de Guíxols y S’Agaró. Aquí te espera el chapuzón perfecto al final del trayecto.