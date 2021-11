Cinco escapadas rurales con descuento para desconectar en noviembre

Parar de vez en cuando es necesario siempre. En medio de la rutina, es imprescindible tomarse el privilegio de desconectar, recargar pilas y volver con más energía a los quehaceres diarios.

Si además, puedes hacerlo sin que esto afecte demasiado a tu bolsillo, mejor que mejor. Y es que Groupon ofrece una serie de descuentos y oportunidades que no podrás dejar escapar. ¿Todavía no has visitado su web? En este artículo te contamos algunos de los planes más apetecibles que podrás vivir durante estos meses y cerrar, así, este año por todo lo alto.

Planes rurales para despedir el 2021, que te harán volver a amar la vida y la rutina. Disfruta de ti mismo y de los tuyos dándote un capricho. Aprovecha ahora este código descuento Groupon y consigue planes increíbles al mejor precio.

Embalse de Orellana

Vista del embalse de Orellana. Groupon

En estos meses, donde el frío es frecuente, apetecen planes en familia y amigos visitando paisajes, a veces, desconocidos. Casas rurales y rutas de senderismo en las que poder respirar aire fresco y disfrutar de la más pura naturaleza.

Los Apartamentos Turísticos “Embalse de Orellana” son una opción perfecta, se encuentran ubicados en la localidad de Orellana la Vieja (Badajoz), al lado del Embalse de Orellana, el más grande de los situados en el tramo medio del río Guadiana. Estos, cuentan con 24 apartamentos que disponen de unas condiciones perfectas, por lo que podrás disfrutar del embalse con toda comodidad.

Allí, se encuentra la primera playa de interior en Europa con “bandera azul”, distintivo que recibe anualmente desde 2010. También se pueden practicar diversos deportes náuticos y actividades relacionadas con el agua como vela, windsurf, piragüismo, esquí acuático, pesca, buceo o esnórquel.

Hospedería Porta Coeli

Hospedería Porta Coeli. Groupon

El interior de España es maravilloso. En verano se suelen visitar las costas, por lo que el invierno es la época idónea para que el interior sea el protagonista. La Hospedería Porta Coeli se encuentra a 250 metros de la catedral de Sigüenza y a 1 hora y media en coche del centro de Madrid, España.

Este emblemático establecimiento ofrece habitaciones sencillas con todo lo necesario para garantizar una satisfactoria estancia a sus huéspedes, disponiendo de conexión Wi-Fi gratuita, televisión de pantalla plana y baño privado.

Además, la hospedería está compuesta por dos áreas distintas, pero conectadas: la primera, donde se encuentra la recepción, es una casona barroca restaurada, mientras que la segunda, que alberga la sala de convenciones y la cafetería, es un edificio de nueva construcción. En la cafetería de Porta Coeli se preparan comidas tradicionales de cocina castellana. También hay otra cafetería que ofrece aperitivos y bebidas, así como un salón con televisión, para que puedas disfrutar como si estuvieras en tu casa de un cómodo retiro.

El Caminito del Rey

El Caminito del Rey en La Casa Grande del Burgo, Málaga Groupon

Existen muchos lugares de España que poseen un paisaje impresionante. Por ejemplo, desde el Hotel La Casa Grande del Burgo, situado en el pueblo de El Burgo, provincia de Málaga es una antigua casa señorial del siglo XVIII, reformada, pero con detalles del pasado como el suelo de barro y los techos de madera.

Ubicado en El Burgo, se trata de un pequeño pueblo andaluz, ubicado en el corazón de la Sierra de las Nieves, a tan solo 20 minutos de Ronda y a 1 hora de Málaga y Marbella. Un destino idóneo para los amantes de la historia, ya que destaca por ser una de las ciudades más antiguas de España.

Allí podrás conocer El Puente Nuevo sobre el Tajo, los baños árabes, las murallas y las puertas islámicas, el Palacio del Marqués de Salvatierra... ¡La escapada se te hará corta para todo lo que podrás visitar!

Tres planes rurales en los que descansar, conocer y disfrutar. Visita la web de Groupon y no dejes de soñar con tu propia escapada.