Una camarera de piso revela dónde hay que dejar las toallas del hotel para ayudarlas

Thomas M Barwick INC / Getty Images

Cuando estamos en la habitación de un hotel y usamos las toallas, tenemos dos opciones: si las vamos a volver a usar, las podemos colgar o doblar. Si no, la costumbre es dejarlas en la bañera o en el suelo.

Pero seguramente no hayamos pensado nunca en las camareras de piso, las personas que se encargan todos los días de limpiar las habitaciones y de tenerlo todo en orden.

Silvia Contreras es una camarera de piso que ha sido entrevistada en la Cadena SER, y en ella ha aprovechado para contar qué pequeño gesto podemos hacer para ayudarlas a la hora de dejar las toallas o la habitación.

"Simplemente, se trata de que tengan recogidas sus pertenencias, que no haya ropa en el suelo o en la cama", dijo Contreras. En cuanto a las toallas usadas, lo mejor es "dejarlas dentro del lavabo o en la tapa del váter con la tapa bajada, claro".

"Nos evitamos agacharnos y todo esto y son segundos que ganamos", explicó la camarera de piso en su entrevista, conducida por el periodista Aimar Bretos.

En cuanto a las sábanas, el día que vamos a abandonar la habitación podemos hacer mucho: "Si los huéspedes las quitan, nosotras ganamos minutos que podemos dedicar a otra habitación", dice la camarera.

¿Y la tela que se pone al pie de la cama? "Lo mejor es quitarla y meterla en el armario porque no abriga ni hace nada, es un adorno, no vale para nada. Al suelo no, si puede ser doblarla y en el armario", dice.

Por último, si hay restos de comida, esto es lo que debemos hacer: "Si no quieren bajarla en el momento, pueden dejarla en la habitación. Lo que está feo es sacarla al pasillo", concluye.