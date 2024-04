El truco para visitar las tumbas del antiguo Egipto gratis y sin moverte del sofá

¿Quién no ha soñado alguna vez con conocer las mayores maravillas de Egipto? Visitar los principales encantos de una civilización tan crucial en la historia de la Humanidad es uno de los grandes viajes que se pueden realizar en la vida, aunque no es precisamente un destino cercano a España. Conocer en primera persona las Pirámides de Guiza, la famosa Esfinge o el descomunal Valle de los Reyes no está al alcance de todos.

Aunque Egipto sea uno de los destinos con mejor relación calidad-precio en 2024, mucha gente no podrá conocer este año los vestigios de este impresionante país... al menos, en persona. Y es que ahora se puede visitar virtualmente el extraordinario Valle de los Reyes sin ni siquiera salir de tu casa: solo hace falta un teléfono móvil con conexión a Internet para poder adentrarse en el mayor conjunto funerario egipcio.

Cómo hacer una visita virtual al Valle de los Reyes

Fotografía facilitada por Factum Arte, cuyo equipo digitaliza la tumba del faraón Seti I en el Valle de los Reyes. EFE/Gabriel Scarpa

El gobierno egipcio, en colaboración con el American Research Center in Egypt (ARCE), han creado un tour virtual al Valle de los Reyes en el que se pueden conocer todos los rincones de los 65 enclaves que conforman esta monumental necrópolis de hace cinco milenios situada apenas unos kilómetros a las afueras de la ciudad de Luxor y en la que están enterrados numerosos faraones.

El objetivo de esta herramienta digital es impulsar la investigación acerca de la civilización egipcia, para lo cual han incluido todos y cada uno de los enclaves importantes del Valle de los Reyes, desde tumbas hasta templos y pirámides. Además, para ayudar a divulgar la historia de esta apasionante región no hay que pagar ni un solo euro para poder adentrarse de manera virtual en este imponente lugar, uno de los más majestuosos de todo el planeta.

Tumba de Tutankamón. EditorfromMars

En la propia página del ARCE, en el apartado de 'Virtual Tours' podrás disfrutar de las tumbas de Tutankamón, Ramsés IX, Amenmeses y otros muchos faraones y miembros destacados de la civilización egipcia sin moverte de tu casa. Uno de los enclaves más impactantes y magníficos del mundo está a solo un clic.

El tour virtual por el Valle de los Reyes en Egipto

Este tour virtual proporciona numerosas imágenes e información relevante acerca de todos y cada uno de los 65 lugares de interés descubiertos hasta el momento en el Valle de los Reyes, por lo que además también es una gran fuente de conocimiento para cualquiera que quiera saber más para la civilización que prosperó a orillas del Nilo.

