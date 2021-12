Los pueblos con encanto donde ha tocado la Lotería de Navidad 2021.

Cada 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de Navidad hace su aparición estelar con el fin de cambiar la vida de las personas. Algunos serán más afortunados que otros, pero hay veces, que cuando la fortuna no te llega, es el momento de perseguirla.

Son muchos los millones que este 2021 se han podido repartir por diferentes lugares del territorio nacional. Si estás desanimado porque este año no has tenido la suerte que creías merecer con la Lotería de Navidad, no te preocupes. Si no has ganado ni lo jugado, puedes tener la suerte de visitar estos pueblos con encanto donde han tocado los tres primeros premios de la Lotería de Navidad 2021.

Santoña (Cantabria)

Paseo marítimo de la villa de Santoña en Cantabria al atardecer. David Andrés Gutierrez (iStock)

En este municipio de Cantabria ha caído El Gordo (86148). Tras vender 10 décimos con 4 millones de premios es uno de los pueblos más afortunados este año. De vocación marinera, en este lugar sus ciudadanos siempre han estado ligados al mar y a insignes marineros. Su más significativa seña de identidad es la Reserva Natural de las Marismas (en la desembocadura del Asón).

Ayamonte (Huelva)

Arquitectura blanca tradicional de la región a lo largo de la orilla del río en Ayamonte, provincia de Huelva. CBCK-Christine (iStock)

Como en el caso de Santoña, aquí también algunos onubenses han sido agraciados con El Gordo. Vendieron 10 décimos con 4 millones de premios. Este pueblo costero de Huelva es perfecto para disfrutar de unos atardeceres que te dejarán sin palabras gracias a sus kilométricas playas rodeadas de pinares y doradas dunas como las de Isla Canela y Punta del Moral. También podrás recorrer senderos que transcurren por el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina. Si buscas buen marisco, sol y playa y naturaleza, Ayamonte es tu lugar.

Basauri (Vizcaya)

Vista aérea de Basauri en Vizcaya. Loretahur / WIKIPEDIA

Este municipio de la provincia de Vizcaya, ha recibido íntegro el segundo premio (72119). Con 1.200 décimos vendidos y 155 millones de premios. El municipio se alza a ambos lados del río Nervión, en el punto donde se une con el Ibaizabal. Conoce Bizkotxalde, el parque más grande de Bizkaia. Sin olvidar el patrimonio artístico que alberga la Torre de Ariz y la ermita de San Fausto de Ariz, ambos principales símbolos de Basauri.

Calella (Barcelona)

Paisaje de mar Llafranc cerca de Calella de Palafrugell, Cataluña, Barcelona. Oleg_P (iStock)

En Calella, la capital turística de El Maresme ha caído el tercer premio (19517). Más de 300 décimos vendidos y 17 millones de premios. La Costa Brava no tiene comparación, y si quieres disfrutar de la tranquilidad en calas y playas pequeñas, la Playa de las Rocas cuenta con un entorno privilegiado. Aunque el encanto se lo lleva su casco antiguo, de rectilíneas y estrechas calles en torno a la iglesia neoclásica de Santa Maria. Harán que te quedes aquí a vivir para siempre.

Mapa de las ciudades y pueblos premiados

Si tienes la curiosidad de conocer en qué lugares se ha dejado caer este ansiado premio, descubre en este mapa las ciudades premiadas en la lotería de Navidad 2021.