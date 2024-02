Lethal Crysis, el youtuber de viajes extremos: “Se relaciona al Oriente Medio con gente horrible, pero es una de las zonas más hospitalarias”

Pocos son los jóvenes como Rubén Díez (@lethalcrysis_) que hayan recorrido tantos lugares recónditos y apenas explorados del mundo. Este aventurero de raíces vascas y cántabras abrió su canal de Youtube Lethal Crysis en 2012 y el número de visitas y suscriptores ha crecido vertiginosamente, al igual que la extravagancia de sus viajes. El pasado 25 de enero publicó su primer libro, “Un mundo de historias” (Penguin Random House), y ha viajado a la Antártida para la producción de un documental con RTVE.

Actualmente el contenido audiovisual es el predominante y en tu caso tienes un canal de Youtube exitoso. ¿Por qué publicar un libro?

Son dos formas de comunicar que se complementan. No hace falta seguir mi trabajo en Youtube para que estas historias sean interesantes. Las historias se cuentan por sí solas, pueden ser emotivas y divertidas, transmiten y dan a conocer realidades muy diferentes desde la cotidianeidad de otros lugares del mundo. Si ya has visto todos mis vídeos, el libro es un extra muy interesante porque las historias son de personajes que han salido en los vídeos, sean amigos o alguien de una tribu o de una milicia, una mujer que secuestraron, un reportero de guerra, un explorador... En el libro hay mucha información que no se vio en los vídeos.

En el libro hay mucha información que no sale en los vídeos"

La lectura da más pie a la imaginación y eso me gusta. Además, considero que tengo cierta facilidad para escribir, si bien es cierto que no soy un maestro de la escritura. Cuando tengo en la cabeza algo y me siento a escribir, todo fluye muy rápido, me resulta sencillo expresarme. Por todo esto vi interesante publicar un libro.

Retrocediendo un poco en el tiempo, ¿de dónde nace esta inquietud aventurera? ¿Cómo empezaste a viajar a sitios tan extremos?

Desde pequeño. Recuerdo en los veranos ir en bici por ahí, subirme a explorar el monte en la casa del pueblo e ir al río en busca de renacuajos, serpientes de río, ranas, lagartijas, cangrejos... Los quería ver, agarrar. Ahora digo, ¡pobre animal! Tener un renacuajo en un balde y ver cómo crecía era fascinante, todos lo hemos hecho cuando éramos niños. Después llegan los viajes y poco a poco me va entrando más curiosidad de carácter antropológico, periodístico, de conflicto. He ido queriendo más y más y esto me ha ido llevando a las zonas más inexploradas del planeta

Los tipos de viajes y expediciones que realizas no suelen ser baratos. ¿Cómo haces frente económicamente a los costes?

Sí, son caros. Lidio como puedo. A veces me he gastado 10.000 euros en una o dos semanas. Los gastos del viaje y los del cámara (en caso de venir) los cubro yo. Los viajes son caros y además hay que tener en cuenta los inconvenientes que surjan, que los suplo con dinero de mi bolsillo. Recuerdo un viaje a la India que iba con un cámara y se retrasó un vuelo, no llegamos al siguiente y tuve que pagar 1.200 euros más para poder seguir con el viaje.

A veces voy con el agua al cuello porque debo generar muchos ingresos para seguir este ritmo"

Yo trabajo con Youtube y con marcas, pero la mayoría del salario viene de Youtube. Que un vídeo sea más bonito no significa que vaya a tener más visitas, no es directamente proporcional, pero en líneas generales cuanto más invierta en un viaje, más espectacular es para el público y mejor me irá. Es una fórmula bonita, no sería lo mismo si tuviese una tienda de ropa e invirtiera en la calidad, en el género. Yo invierto en mi experiencia, en mi vida, y por ello me lo paso mejor en los viajes. Aunque a veces voy con el agua al cuello porque debo generar mucho para seguir este ritmo.

¿Cómo eliges tu siguiente destino? ¿Por cuáles criterios te guías?

Siempre estoy investigando y leyendo, contactando con guías, aunque no haya fechas libres. Cuando se me abre una fecha, decido el destino al que tengo más ganas y que me encaje en el presupuesto y con la época del año.

Tengo entendido que viviste en Sudán del Sur una experiencia muy cercana a la muerte. ¿En qué otros sitios has experimentado un riesgo igual?

En Sudán del Sur, yendo de una tribu a otra viví una emboscada motivada por la venganza de un asesinato que hubo el día anterior. Por suerte nuestro coche se quedó atrapado en el lodo, salimos por las ventanas del 4x4 y nos subimos en un mismo coche y, como no entrábamos todos, el fixer (el guía) se subió encima. Al ver mejor desde arriba vio a los tiradores con el AK (kalashnikov) y escapamos.

En Sudán del Sur viví una emboscada motivada por la venganza por un asesinato que hubo el día anterior"

No he vivido algo así de nuevo, quizás en Mali. Estábamos en Tombuctú (Mali), una ciudad controlada por el gobierno, pero los alrededores estaban bajo el mando de Al Qaeda. Se llega por aire, hay un vuelo a la semana y solo íbamos por dos días. Llegué en avión, pero para salir me disfracé como un tuareg, me llevaron a las cinco de la mañana a las orillas del río Níger y me sacaron en una barca de pescadores. Eran 400 kilómetros más o menos, dos días enteros sin parar ni para mear. Teníamos que ir tumbados por si había algún informante o nos veía alguien. Unos días antes de llegar a Mopti, supuestamente una zona segura, habían quemado un autobús matando a una treintena de civiles y había volado por los aires un convoy de la ONU con una mina terrestre. Llegamos a un jaleo tremendo y nos tuvimos que ir.

En México creemos que vimos un intento de secuestro y en el Kurdistán de Iraq fui con la peshmerga a primera línea del frente, no había fuego pero había operaciones contra el ISIS. He hecho cosas así, pero sin duda la del Sudán del Sur ha sido la más fuerte.

De las tribus o comunidades de personas con las que has convivido, ¿cuál te parece la más interesante, ya sea por su cosmovisión, costumbres…?

No sé, sería muy difícil decir solo uno. Las más interesantes que he conocido son los kalash en Pakistán, los dogones en Mali, los nénets en el Ártico ruso, los mundari en Sudán del Sur y los woodabe con su ceremonia del Gerewol en Chad. Tengo que mencionar algunos pueblos del Amazonas como los zápara, indígenas que actúan por lo que sueñan por la noche, y los shuar, que eran reductores de cabezas, o sea, cortaban cabezas humanas y las empequeñecían. También comunidades de la India como los konyacs, cazadores de cabezas humanas, o los papatani, chamanes de los bosques.

Y qué hay de los alimentos que has probado, ¿qué comida no repetirías?

No sé, repetiría todas. He comido de todo: chontacuro (gusanos del Amazonas), cerebro de mono, cocodrilo, serpientes, medusas, todo tipo de insectos… No tengo problema con el comer.

Has estado más de una vez en la Antártida y ahora estás rodando un documental con RTVE en las bases españolas de allí. ¿Por qué tanta fascinación con el continente blanco?

Es un lugar espectacular, son los confines del mundo, lo más parecido a estar en otro planeta. La Tierra tal y como la conocemos no existiría sin la Antártida, es quien lo refrigera, aquí está el 90% del hielo del planeta. Si se derrite la Antártida, es una pérdida de este ecosistema que está lleno de pequeños elementos como diatomeas, plancton o krill que alimentan ballenas, pingüinos, focas, aves… Para la ciencia es un sitio fascinante porque es un laboratorio natural, prácticamente sin el impacto del hombre.

¿Hay algún destino en el que creas que la gente tiene una idea muy errónea sobre él?

Sí, todos [ríe]. Todos los que tengan que ver con el Oriente Medio y Próximo, países como Siria, Irán, Afganistán... La gente lo relaciona con terrorismo y gente horrible y nada más lejos de la realidad, son las zonas más hospitalarias. Nunca te faltará comida o alojamiento; si no tienes, te lo dan.

He comido de todo: chontacuro (gusanos del Amazonas), cerebro de mono, cocodrilo, serpientes, medusas, todo tipo de insectos…"

Cuando no estás viajando o documentando para Youtube, ¿cuál es tu lugar de vacaciones?

Castro Urdiales y País Vasco, donde me he criado y están mis colegas. En verano desconecto mucho en Ibiza. Mis vacaciones son estar en España.

¿Cuáles son tus objetos indispensables de viaje, qué no puede faltar en tu mochila?

Voy con lo mínimo, soy un dejado. No soy de prepararme: ni botiquín, ni teléfono satelital, ni brújula, ni cuchillo… que debería, pero es que soy un dejado.

No soy de prepararme, soy un poco dejado: ni botiquín, ni teléfono satelital, ni brújula, ni cuchillo..."

Aparte del equipo de cámara lo cierto es que siempre llevo en mi mochila un cacao, los labios se me rompen enteros. Además de esto llevo camisas, ropa interior, un par de pantalones, unas botas y chanclas. Ya está.

Ahora, alejando el foco de la gran aventura y los exóticos destinos, al ser de Castro Urdiales, ¿cuánto conoces tu Comunidad Autónoma? ¿Cuáles son tus tres sitios favoritos?

Nací en Portugalete (Vizcaya), pero desde los 3 años he vivido en Castro Urdiales. Mi familia por parte de padre sigue viviendo en Vizcaya y por parte de madre en Álava. Por lazos familiares voy más al País Vasco, frecuento mucho el monte, como el Aizkorri o el Gorbea. De Cantabria me gusta mucho la playa de Sonabia, los Picos de Europa, la ruta de los Collados del Asón y el nacimiento del Asón. Lo mejor de Cantabria es Castro Urdiales [ríe orgulloso]. Todo el norte de España me encanta, yo digo que el paraíso va desde Baiona (Galicia) hasta Irún.

Apúntate a la newsletter y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.