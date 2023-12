Leo Messi se convierte en el icono del nuevo barco de cruceros más grande del mundo

Antes del debut del esperado Icon of the Seas, el nuevo barco de cruceros más grande del mundo, Royal Caribbean International ha revelado que el futbolista Lionel Messi será el “Icon of Icon of the Seas”. El ocho veces ganador del Balón de Oro participará en la exclusiva ceremonia de bautizo del mega barco que tendrá lugar en enero de 2024 en Miami. Tras un crucero inaugural de puesta de largo de tres días duración, a partir del 27 de enero de 2024 los viajeros podrán navegar y experimentar con todo lo que ofrece Icon: seis toboganes acuáticos que baten récords, siete piscinas, el primer vecindario diseñado para familias con niños pequeños, más de 40 formas de cenar y beber y mucho más.

Como parte de la tradición marítima, Leo Messi tendrá el honor de otorgar protección al nuevo barco, a su tripulación y a los pasajeros

Considerado como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, Messi ha batido y sigue batiendo una larga lista de récords a lo largo de su carrera, que incluye ganar el prestigioso Balón de Oro en ocho ocasiones y ser nombrado Atleta del Año 2023 por la revista TIME por marcar el comienzo de una nueva era en el fútbol en Estados Unidos tras fichar por el Inter Miami CF (socio de Royal Caribbean y nuevo campeón de la Leagues Cup).

Imagen de cómo será el Icon of the Seas. Royal Caribbean

Barco de récords

Por su parte, el nuevo Icon of the Seas también ha marcado sus récords. Su presentación en octubre de 2022 provocó el mayor número de reservas en un solo día y el mayor volumen de reservas en una semana en 53 años de historia de la línea de cruceros. Con capacidad para 9.950 pasajeros, entre huéspedes y tripulación, la gama de experiencias de Icon incluye el parque acuático más grande en el mar, con la primera piscina infinita suspendida sobre el océano.

A partir del 27 de enero de 2024 los viajeros podrán navegar y experimentar con todo lo que ofrece el gigante Icon of the Seas

“Estoy encantado y me siento honrado de unirme a la familia de Royal Caribbean para celebrar la llegada del revolucionario Icon of the Seas, un concepto de vacaciones en familia con increíbles características y pensado para crear recuerdos juntos”, ha afirmado Leo Messi. Como parte de una larga tradición marítima, Messi participará en la celebración del bautizo del Icon en enero de 2024 en Miami y, como el “Icono del Icon” tendrá el honor de otorgar protección al nuevo barco, a su tripulación y a las familias que, a lo largo de los próximos años, construirán recuerdos a bordo para toda la vida.

Un nuevo "hermano"

Cinco años ha llevado la construcción del nuevo gigante de los océanos, que sorprenderá por su revolucionario diseño, sobre todo en la parte de popa. Para su construcción se han empleado las últimas tecnologías en diseño 3D por parte del equipo de la naviera en su base tecnológica de Miami. El coste total del desarrollo del Icon of the Seas se sitúa en torno a los dos mil millones de dólares y está prevista la construcción de otros dos buques hermanos. De hecho, ya están abiertas las reservas para el primero, el Star of the Seas, de cara al verano de 2025 y con salida desde Puerto Cañaveral (Florida).

El nuevo barco Icon of the Seas ofrece 28 opciones diferentes de alojarse a bordo y de inicio realizará cruceros de 7 noches por el Caribe oriental y occidental

El nuevo barco Icon of the Seas ofrece 28 opciones diferentes de alojarse a bordo y de inicio realizará cruceros de 7 noches por el Caribe oriental y occidental desde Miami y visitará, de isla en isla, lugares como Philipsburg en St. Maarten; Costa Maya y Cozumel en México, y Charlotte Amalie en St. Thomas, además de un día relax en la isla privada que Royal Caribbean tiene en las Bahamas. Además, en enero de 2024 el primer oasis sólo para adultos de la isla, Hideaway Beach, ofrecerá una completa experiencia con playa privada, piscinas, lugares donde beber y picotear algo, cabañas exclusivas y música en directo. También será el primer barco de la naviera con tecnología de pila de combustible y propulsado por Gas Natural Licuado (GNL), el combustible marino más limpio. Más información sobre Icon y las últimas novedades en royalcaribbeam.com

