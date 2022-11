La naviera Royal Caribbean ha revelado cómo va a ser su nuevo buque insignia, el Icon of the Seas, que empezará a navegar a finales de 2023 y será el barco de cruceros más grande del mundo, con capacidad para casi diez mil personas a bordo. El presidente de Royal Caribbean International, Michael Bayley, cuenta cómo ha sido el desafío de construir este barco, un proyecto que ha llevado cinco años de trabajo, y cuáles son los futuros retos que afronta esta importante industria para el turismo.

Royal Caribbean ha anunciado cómo será su nuevo barco, el Icon of the Seas, el primero de la nueva clase Icon. ¿Qué supone este lanzamiento para la naviera?Icon es la culminación de los más de 50 años que llevamos ofreciendo experiencias memorables, y cuyo resultado son las experiencias exclusivas que adoran los huéspedes y las familias, junto con las innovaciones que presentamos como compañía dentro del sector. Icon of the Seas será la combinación de lo mejor de cada tipo de vacaciones. Desde buscar el descanso en una playa hasta hacer una escapada a un resort o disfrutar de un parque temático de aventuras. Con Icon, cada tipo de familia y aventurero puede experimentar su propia versión de unas vacaciones familiares únicas.