Cuatro cruceros sostenibles para visitar lugares increíbles y cuidar de los océanos

El 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos para tomar conciencia de la importancia que tiene cuidar de los mares. Los últimos y más modernos barcos de las principales navieras ya navegan con combustibles poco contaminantes, como el Gas Natural Licuado (GNL), y aplican criterios de eficiencia energética y sostenibilidad en todas sus prestaciones.

Las tecnologías sostenibles de última generación incorporadas a los cruceros protegen y preservan el ecosistema marino

Para quienes puedan disfrutar de un crucero en septiembre, octubre o incluso noviembre, hay precios realmente imbatibles en los barcos menos contaminantes. Navieras como Costa Cruceros, MSC Cruceros, Royal Caribbean y Hurtigruten ponen sus barcos más eficientes a disposición de los cruceristas con precios muy atractivos en temporada baja.

El nuevo MSC Euribia. MSC Cruceros

Norte de Europa en el MSC Euribia

La última joya de MSC Cruceros, que lleva el nombre de la antigua diosa Eurybia, que aprovechó los vientos, el clima y las constelaciones para dominar los mares, hace coincidir su ceremonia de inauguración el 8 de junio en Copenhague (Dinamarca) con el Día Mundial de los Océanos. En este barco se combinan las tecnologías sostenibles de última generación para proteger y preservar el ecosistema marino con la apuesta por las obras de arte originales, hasta el punto de que, por primera vez, el casco del barco en sí es una obra visual.

Propulsado por Gas Natural Licuado (GNL), el MSC Euribia es un compendio de sostenibilidad en el tratamiento de las aguas residuales y la eficiencia energética en su sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Cuenta con 2.419 camarotes para una capacidad máxima de 6.327 pasajeros.

Inaugurado el 8 de junio, el MSC Euribia apuesta por una combinación entre las obras de arte y la sostenibilidad

El MSC Euribiia se posicionará en sus primeros itinerarios en las aguas del Norte de Europa y los fiordos escandinavos, con recorridos de 7 noches con salida y llegada en puertos de Alemania, Dinamarca, Holanda, Reino Unido… Los precios parten de alrededor de mil euros por persona en camarote doble interior, pero su se pone la vista en noviembre se puede reservar las mismas condiciones por unos 760 euros, tasas incluidas.

Restaurante Archipelago en el Costa Toscana. Stefano Bellamoli

Con el "chef del mar" en el Costa Toscana

El Costa Toscana es el buque insignia de la naviera Costa Cruceros, esto es, su último barco en salir de los astilleros. Con capacidad para un máximo de 6.730 pasajeros y propulsado asimismo por Gas Natural Licuado (GNL), es el más moderno de la flota de Costa, con poco más de un año desde su viaje inaugural en marzo de 2022 (en 2021 fue además el primer barco de esta naviera bautizado en España, con la cantante Chanel como madrina).

El Costa Toscana ha sido el primer barco de esta naviera bautizado en España, con la cantante Chanel como madrina

La naviera italiana conmemora este año su 75 aniversario y una manera de celebrarlo es con los itinerarios de una semana que realiza el Costa Toscana por el Mediterráneo, en los que se visitan puertos de España, Francia e Italia, entre ellos el de Génova, desde donde en 1948 zarpó con 768 huéspedes a bordo el barco de pasajeros "Anna C" con destino a Buenos Aires, en lo que fue el primer crucero de esta naviera.

Uno de estos itinerarios, bautizado por la agencia Logitravel como “La música del mar”, comprende un viaje de 8 días que arranca desde el puerto de Barcelona y hace escala en Cagliari (Cerdeña), Nápoles (Pompeya), Civitavecchia (Roma), Génova y Marsella, a lo que se añade un día completo de navegación tranquila. Los precios de este itinerario para este verano parten desde mil euros en agosto (tasas de 200 euros no incluidas). En noviembre los precios bajan y parten desde 259 euros, mismas condiciones y también sin tasas. Uno de los puntos fuertes que Costa Cruceros ha incorporado a este y otros de sus barcos es poder disfrutar a bordo de un menú degustación del “chef del mar”, Ángel León, en el restaurante Archipelago por un precio de unos 50 euros sin maridaje de vino.

Barco Symphony of the Seas, de Royal Caribbean. Royal Caribbean

Icon of the Seas, el más grande del mundo

Los fans de los cruceros y de la sostenibilidad estarán de enhorabuena al final de este año ya que en enero de 2024 está previsto que empiece a navegar el Icon of the Seas, el barco de cruceros más grande del mundo y que además será el primero de la naviera Royal Caribbean en ser propulsado por Gas Natural Licuado (GNL).

El Icon of the Seas será un compendio de récords en alta mar, con, por ejemplo, el parque acuático y la piscina más grandes en un crucero, además de la primera piscina infinita suspendida sobre el océano y una oferta gastronómica con más de 40 opciones de restaurantes, bares y vida nocturna.

El Icon of the Seas de Royal Caribbean podrá transportar a 9.950 pasajeros entre huéspedes y tripulación

El nuevo gigante de los océanos navegará durante todo el año 2024 en itinerarios de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Miami. Podrá transportar a 9.950 pasajeros, entre tripulación y huéspedes, estos últimos repartidos en nueve vecindarios, cinco de ellos totalmente nuevos para que se pueda disfrutar de experiencias tipo playa, resort o de aventura en un parque temático. El coste total del desarrollo de este barco se cifra en torno a los dos mil millones de dólares.

Si no se puede esperar, siempre se puede reservar un crucero con esta naviera por el Mediterráneo en el Symphony of the Seas, el barco más grande de Europa, que recorre hasta octubre los puertos con más historia del Mediterráneo con salidas desde Barcelona. Como novedad para este verano, el Symphony of the Sweas navegará utilizando biocombustible sostenible para reducir las emisiones de Carbono. Un itinerario de siete noches con salida el 15 de octubre parte desde 646 euros por persona en camarote interior (tasas no incluidas). Más información en royalcaribbean.com

Pasajera contemplando el Sol de Medianoche. Axel M. Mosler

Hacia el Sol de Medianoche

Disfrutar del “día eterno” es uno de los principales alicientes en los itinerarios que la naviera Hurtigruten propone en los meses de verano, cuando navega al norte del Círculo Polar Ártico, donde los días no se oscurecen y se puede disfrutar a bordo de la belleza del paisaje noruego y del mar con 24 horas de luz.

Los pasajeros podrán disfrutar de la belleza del paisaje y contemplar el mar con 24 horas de luz

Los pasajeros podrán experimentar a bordo este mágico fenómeno en diversas rutas de esta naviera: en su Viaje Original Completo, en los denominados Rumbo Norte y Rumbo Sur, y también con su nueva ruta “The Svalbard Express”, con la que la naviera noruega celebra este año su 130 aniversario con varias salidas de junio a septiembre en busca de la compañía y la belleza del Sol de Medianoche.

Durante la experiencia se podrá dar un paseo a medianoche por un glaciar, observar el cielo rojizo desde un trineo y descubrir el clima y la naturaleza únicos de los territorios cercanos al Polo Norte. Los barcos de Hurtigruten cuentan con la tecnología más moderna para minimizar su impacto medioambiental y respetar la vida marina. Para precios y disponibilidad hay que consultar en hurtigrutenspain.com

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo