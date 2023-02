Cuando hay que viajar con un traje, vestido o chaqueta que no queremos que se arrugue, la logística se complica. No importa que escojamos el vehículo particular, el avión o un autobús, que el resultado va a ser igual de terrible: las maletas los dejan acartonados y con pliegues difíciles de salvar; las mochilas de cabina, un guiñapo; las bolsas para transportar esta clase de prendas no caben estiradas en ninguna parte... No hay manera de llegar a nuestro destino, tanto si hablamos del geográfico como del evento en el que debamos lucirlo, sin que se note el sometimiento que ha vivido esa prenda con la que esperamos estar radiantes, pues lo cierto es que no siempre tenemos tiempo de acudir a una tintorería post viaje y nosotros no nos atrevemos a meter la plancha por si los tejidos se resienten.

Una de las primeras soluciones que nos planteamos es cambiar el look que deseamos lucir por otro que no sufra tanto cuando lo sacamos del armario. Sin embargo, no es una opción para determinados eventos en los que hemos pensado hasta el último detalle del outfit. Dado que también debemos transportar estos accesorios (siempre organizados y separados por unas bolsas de equipaje que nos ayudan a mantener el orden) , queremos encontrar un único artículo para no ir cargados durante todo el viaje y para que todas nuestras pertenencias lleguen en perfectas condiciones a nuestro destino. En 20deCompras hemos rastreado los ecommerce hasta dar con la propuesta más práctica.

En concreto, ha sido en Amazon dónde hemos dado con una bolsa portatrajes (¡con compartimento para zapatos incluido!) que cumple con todas nuestras expectativas: tiene un tamaño compacto, perfecto para ser empleada como segunda pieza de viaje o para poder transportar todo lo necesario en un solo bulto. Pero si por algo nos ha encantado es porque tiene un diseño que evita que las prendas más delicadas, como trajes, vestidos de fiesta o camisas, se arruguen.

Esta bolsa es una funda clásica que se pliega para transformarse en una de viaje. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Bolsa portatrajes de viaje Descripción: Bolsa de viaje con el portatraje equipado para ahorrar espacio y evitar las arrugas. Ofrece una capacidad de 45 litros e incorpora asas de mano o tipo bandolera. Está disponible en dos colores: negro y gris. Marca: Fisisz Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49.74 Imagen:

Esta propuesta de mano con doble asa o bandolera para facilitar el transporte destaca por los compartimentos que ofrece al usuario para organizar su equipaje, optimizar la capacidad y asegurar que si viaja con alguna prenda delicada no sufrirá daños. ¿Cómo? En realidad, esta maleta es una funda clásica de traje que desplegada permite guardar la ropa que seleccionemos. Sin embargo, gracias a las cremalleras laterales, podemos envolverla en sí misma hasta crear una bolsa perfecta en la que guardar más ropa o zapatos que, por cierto, pueden introducirse en una funda para evitar que manchen nada.

Cabe apuntar que incorpora varios compartimentos diferenciados para poder incluir en nuestro equipaje todo lo que consideremos sin que se mezcle, ayudándonos de este modo a encontrar en un simple vistazo aquello que busquemos, ya sea nuestra documentación, los auriculares o una prenda en particular.

Así se pliega esta bolsa portatrajes. Amazon

Si hay que destacar algún contra, hay que señalar que esta bolsa de mano para viajar tiene unas medidas de 55,9x30,5x27,9 centímetros, escapándose por algunos centímetros de las restricciones de equipaje anunciadas por algunas compañías de vuelo como Ryanair, Air Europa o Vueling. Sin embargo, sí que es compatible con Iberia, ya que aumentan hasta los 56 centímetros el largo de la maleta que aceptan subir a cabina. No obstante, dado lo ajustadas que están las medidas, nuestra recomendación es la de ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de cada aerolínea para asegurarnos de si podemos exceder ese centímetro extra antes de renunciar a la posibilidad de llevar nuestro traje o vestido en perfectas condiciones.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.