Billetes "con ciudad oculta" y "desechables", las dos formas de ahorrar en los vuelos que ya ofrecen algunos buscadores

Encontrar un vuelo a buen precio desde España siempre es el primer paso para unas vacaciones de lujo y hay trucos que las compañías quieren hacer ver que son ilegales cuando no lo son. Y así lo han dicho los tribunales.

El Skiplagging consiste en comprar un billete con escala y no coger el segundo vuelo. En algunos casos se ahorra hasta un 50 por ciento

Seguro que has leído el caso del joven al que American Airlines ha vetado durante tres años por utilizar el truco de Skiplagging. Es decir, comprar un vuelo con escala y no coger el segundo vuelo. Con esto, este joven se ahorraba más de la mitad del precio del billete que si lo compraba directo, pero la compañía se dio cuenta de sus intenciones y no le dejó volar. Además, le obligó a pagar el precio real del vuelo.

¿Cómo lo hizo?

El Skiplagging también se conoce como billete con "ciudad oculta" y consiste precisamente en comprar un billete a un destino con escala y solo hacer el primer trayecto. Pero, ¿por qué cuesta menos dinero coger dos vuelos que solo uno? Principalmente porque los vuelos con escalas son más baratos. Además, las compañías utilizan estos trayectos para "rellenar" aviones, sobre todo cuando hablamos de aeropuertos con mucho tráfico.

Hay vuelos de ida y vuelta más baratos que solo ida. Getty Images

Dónde encontrar esta opción

Sí. Y para ello no necesitas pasarte horas comprobando decenas de vuelos y conexiones. De hecho, muchos buscadores ya contemplan esta opción, como es el caso de Kiwi.com, quienes dan la posibilidad de hacer clic en la opción "Billete con ciudad oculta" para que te aparezcan todos esos trayectos en los que tu destino es la conexión y son más baratos que el viaje directo.

En los "billetes desechables" se aprovechan ofertas de ida y vuelta para realizar solo el vuelo de ida

Además, entre los consejos que da Kiwi.com para ahorrarte unos euros en tus billetes hay otra opción que también dará mucho que hablar: los "billetes desechables". En este caso, el truco es aprovecharse de las ofertas de ida y vuelta. Es decir, en ocasiones, comprar ambos trayectos sale más barato que solo la ida (las tarifas de solo ida pueden ser abusivas). Así pues, con esta opción nos aparecerán estos billetes que luego tampoco se utilizarán porque el viajero solo necesita realizar el vuelo de ida.

¿Es legal?

Las compañías aéreas dicen que no, pero la justicia ha dicho en varias ocasiones que sí. En un caso la compañía Lufthansa incluso llevó a juicio a un cliente y lo perdió, ya que los tribunales no consideraron que no coger un vuelo que ya estaba pagado fuese un delito y lo declaró como práctica abusiva.

Desde Reclamador.es no solo aseguran que es totalmente legal, también animan a reclamar una indemnización si la aerolínea te impide viajar.

La compañía online de servicios legales explica que el pasajero puede detener su viaje en la escala y sin tener que alegar causa alguna, puesto que habría cumplido con su principal obligación: pagar el precio estipulado en el contrato.

Los servicios legales de empresas reclamadoras consideran legal que el pasajero pueda finalizar su viaje en la escala

Así pues, no montarse en el segundo avión tendría las mismas consecuencias para el cliente que cuando este pierde un vuelo por las razones que sean: ninguna.

Eso sí, lo que no se le puede pedir a la compañía es que tu maleta facturada se quede también en el aeropuerto de tu escala. Por eso, en estos viajes es imprescindible viajar solo con equipaje de mano.

