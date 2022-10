7 destinos cálidos en noviembre con temperaturas superiores a 20 grados

Nada nos apetece más cuando llega el frío que pensar en una escapada a un lugar cálido y a ser posible con playa. Deja el frío en España y pon rumbo a algunos de estos destinos, si te apetece disfrutar del buen tiempo en pleno mes de noviembre.

La Habana, buen tiempo, mojitos y mucha alegría

Una imagen típica de la isla, con coches clásicos americanos circulando por una calle frente a edificios históricos Getty Images

Con temperaturas que pueden alcanzar los 29º, en La Habana no solo disfrutarás del buen tiempo, también encontrarás una ciudad rebosante de alegría. Y no es un tópico, lo descubrirás dejándote llevar por la intuición y perdiéndote por sus ruidosas calles llenas de vida. En La Habana Vieja se encuentra la mayoría de monumentos y lugares que no te puedes perder, como la plaza de la Catedral, rodeada de soportales de piedra. Pero también te recomendamos que salgas de la zona más turística. El Paseo Martí separa La Habana Vieja del Centro Habana, y es aquí donde se desarrolla la vida más auténtica. Edificios decadentes, calles con baches y viejos enzarzados en discusiones interminables a cualquier hora del día.

No tardarás en darte cuenta de que La Habana está llena de bonitos momentos. Y uno de los más especiales lo vivirás en el popular Malecón habanero mientras paseas a lo largo de sus 8 kilómetros, un recorrido de verdadero disfrute.

Por cierto, pásate a descubrir el ambiente de La Bodeguita del Medio, el bar más famoso de Cuba y donde preparan unos mojitos que no olvidarás nunca.

Fuerteventura, playas y pueblos del interior

Vista del pueblo de Betancuria y la iglesia de Santa María, Fuerteventura, Islas Canarias. Getty Images/iStockphoto

Por su agradable temperatura durante todo el año, la hermosa isla canaria es uno de las mejores opciones para una escapada de invierno. Además de disfrutar de las dunas de Corralejo, algunas de hasta 50 metros de altura, Fuerteventura cuenta también con otros muchos rincones que no deberías perderte. Pueblos mágicos del interior rodeados de paisajes volcánicos fascinantes, como Betancuria, antigua capital de la isla, que con su casco antiguo y una arquitectura tradicional a base de cal y piedra, está considerado el pueblo más bonito de Fuerteventura. Y por supuesto, aprovecha para disfrutar de su sabrosa gastronomía a base de productos isleños, como el tradicional puchero majorero, un guiso muy popular con carne de cabra, o el queso majorero, una delicatessen cuyos orígenes se remontan a más de dos mil años.

Y si te apetece conocer la Fuerteventura más salvaje, acércate al sur de la isla, donde se encuentran las playas El Burro y El Moro con impresionanes aguas de azul turquesa.

Senegal, fascinantes playas y un lago de color rosa

Bahía en Ngor, Dakar Anze Furlan

No creerás lo bonito que es hasta que no lo hayas visitado. Al borde del Océano Atlántico se encuentra este país lleno de lugares exóticos y únicos. En Dakar, la ciudad que da nombre al rally más famoso del mundo, podrás visitar grandes mercados llenos de vida, como los de Kermel o Tilène. Pero la gran sorpresa de este país se encuenta a unos 30 kilómetros al norte de la capital: el Lago Rosa. Un espectáculo de color fascinante que cambia de tonalidad según la hora del día, o incluso según la estación del año. Otros lugares imprescindibles para visitar: San Luis, antigua capital que para muchos viajeros es la ciudad más bella de todo Senegal, y por supuesto, sus magníficas playas, que seguro aprovecharás ya que en esta época la temperatura alcanza los 30º. Muchas de ellas se encuentran cerca de Dakar, como las de la isla de NGor.

Miami, la ciudad más intensa de EEUU

Miami Beach, distrito histórico de Ocean Drive, y los edificios Art Déco Getty Images/iStockphoto

Con temperaturas máximas entorno a los 26º y las mínima sobre 23º, Miami es un destino perfecto, tanto para hacer turismo cultural como para disfrutar de sus animadas playas. En el sureste de Florida encontrarás una ciudad fascinante donde, además de tomar el sol y sentirte como los vigilantes de la playa, podrás descubrir todo un intenso abanico de edificios Art Déco. De hecho, aquí se encuentra la mayor colección del mundo. Exponentes del Art Déco son hoteles como el Park Central Hotel, el Carlyle o el Colony Hotel, lugares míticos que además han sido testigos de infinidad de rodajes cinematográficos. Esta ruta arquitectónica se extienden a lo largo de Ocean Drive, Washington Avenue y la calle Collin y es un paseo tan especial que seguro que cambiarás la idea que tienes sobre esta ciudad.

Descubrirás que Miami es tan intensa que aglutina muchas ciudades en una. Imprescindible también pasear por la Pequeña Habana y detenerte en sus tiendas y bares donde se respira todo el ambiente de Cuba. Otro de los lugares que no debes perderte es el barrio de Wynwood donde alucinarás con sus murales y el arte callejero. Una buena opción es recorrerlo en bici.

Chipre, el país que tiene la capital más peculiar de Europa

Vista de la parte norte de Nicosia, capital de Chipre Kirill Makarov

Es uno de los destinos más desconocidos y bellos del Mediterráneo. Gracias a su situación estratégica por aquí han pasado numerosas culturas que a lo largo de los siglos han ido dejando su legado. Además de playas de agua cristalina y un estupendo clima (por encima de los 20º), encontrarás vestigios de la historia griega y bizantina, y también increíbles paisajes naturales.

Lo primero que tienes que saber es que la isla está dividida en dos partes, una es de Turquía y la otra de Grecia. Nicosia, su capital, tiene la particularidad de que pertenece a las dos zonas. Aquí encontrarás la influencia turca en monumentos como la Catedral de Santa Sofía o las ruinas de la Iglesia de San Nicolás de los Ingleses. Mientras que en la parte griega de la ciudad están las murallas de Venecia, la puerta de Famagusta o el museo arqueológico de Chipre.

La gastronomía, influenciada por griegos y turcos, es otra de las cosas que te enamorarán de Chipre. Aprovecha para deleitarte con los populares mezzes (o tapas) elaborados a base de productos mediterráneos, como la rica salsa tzantziki (hecha con yogur y pepino).

Túnez, relax entre el calor del desierto y el azul del mar

Hammamet, Túnez Getty Images/iStockphoto

Exótico y muy cerca de casa. Túnez capital es la puerta de entrada a este bello país donde, además de playas, podrás disfrutar del encanto del desierto y escenarios de película. Imprescindible una visita a la Medina, situada en pleno centro de la capital. Aquí toca dejarse llevar por las callejuelas, sin prisa, disfrutando del ajetreo y de sus calles llenas de vida. te encontrarás con edificios históricos, mezquitas y cafés típicos. En su interior se encuentra la Gran Mezquita Zitouna y las Tres Medersas o escuelas coránicas donde no falta la llamativa decoración a base de azulejos.

Además de la capital, Túnez cuenta con ciudades tan curiosas como Hammamet, Matmata, con sus populares viviendas excarvadas en las rocas o la turística Sousse, donde podrás disfrutar de su magnífica playa de arena blanca y agua cristalina. Y también podrás dar buena cuenta del baño, ya que en esta época las temperaturas pueden alcanzar los 25º.

Bangkok, un espectáculo en sí misma

Palacio Real de Bangkok. anek.soowannaphoom / Shutterstock

Es el mejor mes para visitar este país asiático, ya que coincide con el final de la temporada de lluvias y tiene la temperatura más agradable de todo el año (unos 30º de máxima y mínimas de 20º). Tailandia cuenta con sorpresas impactantes, sobre todo para los amantes de la naturaleza, pero además, tiene a su favor que es un país fácil para los que quieren hacer una primera incursión por Asia. Bangkok, la capital, es un universo de 8 millones de habitantes donde los olores y colores de sus mercados, el ruido de las calles o el tráfico incesante de las motocicletas lo convierten en un lugar único en el mundo. Ten claro que por muchos días que estés, en esta ciudad de rascacielos y templos no te vas a aburrir. Imprescindible visitar el Gran Palacio de Bangkok (un enorme complejo con palacios, templos y jardines) y el templo Wat Arun. Lo mejor es que hagas esta visita al atardecer, es cuando el templo está iluminado y ofrece un espectáculo realmente maravilloso.

Apúntate a nuestra Newsletter de Viajes y recibe en tu correo las mejores propuestas para viajar por el mundo.