10 pueblos pequeños de Aragón donde vivirás la auténtica Semana Santa

Aquí se encuentran algunos de los pueblos mas fascinantes y bellos de España, y en todos ellos, sus habitantes se vuelcan en estas fiestas de una manera que a nadie deja indiferente. Aragón vive estas celebraciones religiosas de manera muy particular, marcada por los tambores y bombos, instrumentos que convierten a esta Semana Santa en una de las mas ruidosas y espectaculares de nuestro país.

1. Aínsa (Huesca)

Plaza Mayor de Aínsa (Huesca) Valle de Aínsa

Es uno de los pueblos más bonitos de la comarca del Sobrarbe (norte de Huesca) y una de las localidades medievales mejor conservadas de España. Te sorprenderá todo lo que puedes ver y hacer, no solo aquí, sino también en sus privilegiados alrededores. Una de las primeras cosas es descubrir el casco medieval, que está en lo alto. También te llamará la atención la belleza de la plaza rodeada de soportales. En este pueblo, la Semana Santa es mágica, con procesiones que recorren las calles empedradas y que te transportan a otra época. Vivirás una Semana Santa muy particular con unos actos religiosos que no te dejarán indiferente.

2. Alcañiz (Teruel)

Procesión en Alcañiz Getty Images

Con el recorrido de las procesiones, las calles de Alcañiz se inundan de magia. La Semana Santa se vive en este pueblo del Bajo Aragón al sonido de los tambores y los bombos. Un momento espectacular es cuando los cofrades realizan la popular "Rompida de la Hora", entre el Jueves y el Viernes Santo para conmemorar el fallecimiento de Jesús. El ritual finaliza la tarde del Sábado Santo cuando todos los tambores y bombos dejan de tocar al unísono.

Además del Castillo y las pinturas rupestres, los tres lugares más importantes de Alcañiz se encuentran en su monumental plaza: el Ayuntamiento (joya del renacimiento aragonés), la Lonja y la iglesia de Santa María la Mayor. Impresionante verla iluminada de noche.

3. Castejón de Monegros (Huesca)

Aquí la Semana Santa tiene dos momentos impresionanes: el de los tambores anunciando por las calles la muerte de Cristo y el acto del "Abajamiento" o "Descendimiento" del Cristo, una tradición que data del siglo XVII, y en la que los cofrades de la Sangre de Cristo desclavan a Jesús de la Cruz y le desprenden de su corona de espinas.

Uno de los lugares que no te puedes perder es la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, la Iglesia románico-gótica de Ntra. Sra. de la Lumbre y los restos del castillo medieval (del que sólo queda una torre de muralla) y cuyo interior es una ermita consagrada a San Sebastián y San Fabián.

4. Valderrobles (Teruel)

Pueblo de Valderrobles Olisacu. / Wikipedia

En esta bella localidad turolense, además de la tradición del tambor y el bombo, también destaca la procesión del Santo Entierro, donde cada año un nazareno representa a Cristo con los pies encadenados y, sobre sus hombros, una cruz de madera. Una tradición de Semana Santa tan impactante como lo es este pequeño pueblo de postal y anclado en el tiempo.

Destaca el casco antiguo, el laberinto medieval de calles empinadas y el puente de piedra. Valderrobles invita a pasear y descubrir con tranquilidad toda la belleza que encierra. No te pierdas la Iglesia de Santa María La Mayor (ni el interior ni el exterior te dejará indiferente), es una de las visitas imprescindibles en este pueblo al que si algo le sobra es autenticidad

5. Albarracín (Teruel)

El pueblo turolense de Albarracín es ampliamente conocido por su arquitectura medieval. ORVALROCHEFORT / WIKIMEDIA COMMONS

La mejor manera de descubrir este pueblo medieval, que es uno de los mas bonitos de Aragón y de España, es deambulando por sus calles, subiendo sus estrechas cuestas y reconociendo los cientos de rincones con encanto que saldrán a tu paso. Por supuesto, hay que subir a las murallas para disfrutar de unas espectaculares vistas. Te irás encontrando con varias torres defensivas cada pocos metros, y en lo alto, la más emblemática de todas: la Torre del Andador, visible desde casi cualquier punto de Albarracín. Y también, dominando desde todo lo alto, el Castillo de origen árabe. Otro punto clave desde el que se pueden obtener las mejores panorámicas. Por cierto que, a pesar de tener unos 1.000 habitantes, Albarracín posee su propia catedral, la del Salvador.

6. Uncastillo (Zaragoza)

Fortaleza de Uncastillo y vista del municipio FUNDACIÓN UNCASTILLO

Pasar la Semana Santa en este pueblo es todo un lujo turístico. Uncastillo está coronado por la fortaleza que le dio origen. Te aconsejamos que hagas una interesante ruta por el románico a través de sus iglesias, como la de San Martín, Santa María, San Juan, San Lorenzo y San Felices, así como los restos de su castillo, localizados en lo alto de Peña Ayllón. Desde aquí obtendrás unas magníficas vistas. Además, podrás descubrir el encanto de este pueblo recorriendo las laberínticas calles de su magnífica judería.

Aprovecha estas fiestas de Semana Santa para visitar el interior de la Fortaleza y la Sinagoga, y sumergirte en sus tradiciones religiosas, que son vividas por sus habitantes con gran intensidad. Además, muy cerca, a unos 15 kilómetros, se encuentra Los Bañales, uno de los más importantes yacimientos arqueológicos romanos de Aragón.

7. Alquézar (Huesca)

Alquézar, municipio situado en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Civitatis

De nombre árabe (Al-Qsar, en referencia a su castillo o fortaleza), se trata de una de las localidades mas bellas para disfrutar de la Semana Santa. Destaca especialmente su casco histórico y su atractiva estructura medieval de callejones cubiertos. Todas las calles empedradas te llevan a la plaza central, que se encuentra rodeada por soportales y arcos, y donde están las casas más antiguas de Alquézar. Un punto clave para descubrir la belleza de esta localidad es el mirador Sonrisa al Viento, aquí conseguirás las mejores vistas, con la Sierra de Guara de fondo.

8. Sos del Rey Católico (Zaragoza)

calle de Sos del Rey Católico, pueblo medieval de Zaragoza. Getty Images

Perteneciente a la Comarca de las Cinco Villas, este pueblo está considerado como uno de los mas bonitos de nuestro país. Asentado sobre una peña, en lo más alto se encuentra el castillo (origen de la villa), y en lo más bajo, hoy en día Barrio Alto, albergó la judería medieval. Con sus casas de piedra, ventanas góticas y renacentistas, fachadas con escudos y cuidadas calles empedradas, es sin duda el escenario perfecto para vivir una Semana Santa llena de magia.

Ya su propio nombre avisa de que Sos del Rey Católico es un pueblo con mucha historia. Lo descubrirás paseando por la antigua judería o aljama, de la que se conservan unas treinta casas, algunas todavía con símbolos judíos en las puertas. Otros lugares de interés: la lonja medieval, la zona del Torreón y la iglesia de San Esteban. No te extrañe si durante el recorrido te invade la sensación de haberte trasladado a otra época.

9. Ateca (Zaragoza)

Vista de Ateca, Zaragoza Getty Images

Ateca vive su particular e impactante Semana Santa con el esqueleto de una mujer como protagonista durante la procesión del Santo Entierro. Un acto religioso que está encabezado por un esqueleto con guadaña y que se denomina "la muerte de Ateca". Salió por primera vez en el paso en 1661 y hoy es una de las tradiciones que mas interés despiertan.

Recorriendo las calles del pueblo apreciarás claramente la herencia dejada por los árabes, a través de las numerosas construcciones de estilo mudéjar. Lugares de interés: el Castillo mudéjar, situado sobre una colina, y la iglesia de Santa María.

10. Híjar (Teruel)

Inicio de la tradicional rompida de la hora en Hijar (Teruel), donde del silencio se pasa al poderoso estruendo de tambores y bombos. EFE/Antonio García

Híjar cuenta con una de las Semanas Santas mas famosas de Aragón, que aquí se celebra con potentes tamborradas que comienzan a las doce de la noche del Jueves Santo, con la señal de 'Romper la Hora'. Esta tradición es celebrada con gran entusiasmo por todos sus habitantes. Participan mas de un millar de personas, ataviadas con túnicas negras, que tocan sin cesar los tambores y los bombos creando un espectáculo impresionante.

Famosa por esta fiesta, esta localidad del Bajo Aragón cuenta además con un pasado judío, musulmán y cristiano, tres culturas que están representadas en tres barrios con características propias: San Antón (judío), la parroquia (morisco) y la villa (cristiano).