Xiaomi Smart Band 8: una pulsera inteligente con 16 días de autonomía que se transforma en colgante

Las pulseras o relojes inteligentes se han convertido en parte fundamental del 'outfit' de una gran parte de los españoles. Estos wearables monitorizan la salud y el ejercicio que hacen con solo llevarlos puestos y su demanda está en auge. Solo en 2021, el interés por los smartwatches subió hasta un 785% y los de Xiaomi son de los favoritos para quienes quieren un modelo low cost.

Xiaomi es una marca asiática conocida por lanzar productos de buena calidad-precio y sus pulseras inteligentes no son una excepción. La última en salir al mercado español ha sido la Xiaomi Smart Band 8. En 20Bits, la hemos puesto a prueba y, a continuación, te detallamos las características más destacables que hemos observado en las últimas semanas.

El diseño de la Smart Band 8

La empresa china no ha cambiado mucho la fórmula a la que nos tiene acostumbrados con sus pulseras inteligentes. El diseño es prácticamente idéntico al modelo anterior, con una pantalla de forma de píldora (una especie de rectángulo con los bordes redondeados), muy larga, pero fina a lo ancho.

Las características de la pantalla es que cuenta con 1,62 pulgadas AMOLED, con una tasa de refresco de 60Hz y 326ppp. Además, tiene un brillo de hasta 600 nits, que puede ser algo limitado cuando le da la luz directa del Sol.

Por otro lado, la correa es más fácil de desmontar. Basta con presionar dos botones que hay en la parte de detrás para liberar el anclaje, y saldrá prácticamente sola. Todos los modelos de correas han sido rediseñados para dar una textura elegante que, además, es muy cómoda para la hora de hacer ejercicio o realizar cualquier tarea.

También han añadido más de 200 esferas de reloj modernas y han implementado la opción de 'Pantalla siempre activa'. Esto permite que el aparato muestre siempre la hora incluso cuando está bloqueado y puede activarse, programarse para que solo esté habilitado durante el día o desactivarse desde 'Pantalla' en 'Ajustes'.

Smart Band 8, más que una pulsera

Xiaomi propone el uso de su Band 8 también como colgante, gracias a su nuevo mecanismo de liberación rápida. Esta nueva forma de usar su wearable no impide que pueda seguir contando los pasos y marcar la hora, sin embargo, la monitorización de la salud no será posible, ya que no estará en contacto directo con la piel.

Otra manera de utilizarlos sin las correas es comprar un accesorio llamado 'Xiaomi Smart Band 8 Running Clip', que es una especie de clip que puede fijarse fácilmente en los cordones de los zapatos. De este modo, los usuarios pueden correr y obtener 13 estadísticas e interpretaciones profesionales sobre su entrenamiento.

Más de 150 modos de ejercicio y otras funciones

La Smart Band 8 es capaz de distinguir entre más de 150 modos de deporte, como ciclismo, running, senderismo, saltar a la cuerda, natación, tenis, baloncesto, etc. De todos, monitoriza el entrenamiento y da datos interesantes, como un cálculo de las kcal que se han quemado o los kilómetros que se han recorrido, por ejemplo.

También es capaz de analizar datos fisiológicos, como la monitorización del estrés, de la saturación del oxígeno en sangre, de la frecuencia cardiaca, del sueño e incluso permite hacer un seguimiento de la menstruación para predecir el ciclo menstrual.

Otras características de la Smart Band 8

El nuevo smartwatch de Xiaomi tiene una autonomía que puede llegar hasta los 16 días con un uso normal y hasta 6 días si habilitamos la opción de 'Pantalla siempre activa'. A esto se le suma que es compatible con la carga rápida, pudiendo recargar toda la batería en aproximadamente una hora.

El aparato dispone de una resistencia al agua 5ATM, por lo que es apto para usarse en el agua para nadar o ducharse sin preocuparse por romperlo.

¿Cuánto cuesta la Smart Band 8?

Un punto fuerte de la nueva pulsera inteligente de Xiaomi es su precio. Solo cuesta 39,99 euros que, si tenemos en cuenta las características que hemos mencionado a lo largo de esta review, no está nada mal.

Las correas se venden por separado. Cada una cuesta 19,99 euros, lo mismo que el colgante de color dorado. Por otro lado, el Running Clip sale por 9,99 euros.

Puntuación 8 LO MEJOR: la duración de la batería y la posibilidad de usarlo como pulsera, colgante y accesorio del zapato.

LO PEOR: la opción de pantalla siempre activa gasta mucha batería y el brillo de la pantalla podría ser insuficiente en los días muy soleados.

