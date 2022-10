Tres lecciones de Seat para lograr una estrategia de privacidad pionera

Una nueva realidad publicitaria se está abriendo paso desde que Google anunciara la eliminación de las cookies de terceros en su navegador. Las empresas se están adaptando a este nuevo futuro poco a poco. Pero podemos encontrar alumnos aventajados que ya han puesto en marcha estrategias para recopilar los datos de los usuarios respetando la privacidad de sus clientes. Entre los primeros de la clase está el grupo automovilístico SEAT S.A. que ha conseguido mejorar el rendimiento de sus campañas a través de una apuesta pionera. Adriá López Molina, director global del área de Marketing Dirigido por Datos del grupo, explica el camino que ha recorrido la compañía en la web de insights Think with Google.

"Estamos entrando en la era de la predicción y sabíamos que, como anunciantes, nos tenemos que adaptar a la nueva realidad y movernos con la industria", asegura López Molina. Por eso, en Seat apostaron por un enfoque 360 grados centrado en la privacidad de los datos para sus principales mercados, y acertaron. Sus acciones incluyeron la activación del modo consentimiento en sus campañas. Pero, también, la incorporación de herramientas como Google Analytics 4 y Display & Video 360 para completar sus procesos de medición sin cookies y mejorar el rendimiento publicitario. Los resultados no tardaron en llegar: las búsquedas de sus marcas aumentaron un 8% y el coste por cliente se redujo un 27%. Todo esto basando las acciones publicitarias en sus propias mediciones. Una estrategia exitosa que puedes descubrir, paso a paso, en la web Think with Google.

