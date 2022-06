Podríamos decir que el timbre del futuro ha llegado, por fin, a Amazon España y nos permitirá ver en tiempo real y en vídeo quién está llamando a nuestra puerta. Se llama Blink Video Doorbell y es un dispositivo muy sencillo de instalar y conectarse (¡táctil y sin cables, lo tiene todo!). Puede funcionar con pilas y no ocupará casi espacio o puedes conectarlo al cableado de tu timbre para que funcione también como este. Y es que, Amazon continua expandiendo su catálogo de productos en España y este gadget, sin duda, traerá consigo muchos adeptos, ya que viene, incluso, con Alexa integrada.

Cuando hayamos instalado el Blink Video Dorbell (lo que no nos llevará mucho gracias a su falta de cables y funcionamiento con pilas) podremos recibir notificaciones y alertas de movimiento con una simple aplicación de móvil. Además, puede sincronizarse con el timbre de la casa ¡dos en uno! Y para ver quién hay en tu puerta no tendrás que forzar la vista, ya que la imagen es nítida con 1080 píxeles y por la noche cuenta con visión infrarrojos. Lo mejor es que su precio de lanzamiento no es muy elevado, podrá ser tuyo por menos de 60 euros.

Gran autonomía de la batería. Amazon

Para cualquier hogar

Blink Video Dorbell está diseñado para adaptarse a cualquier hogar, ya que puedes elegir la opción sin cables y pilas o la de conectarlo al cableado de tu timbre.

También se incluye audio bidireccional para poder contestar al timbre a través de este dispositivo. Los usuarios podrán grabar, guardar y compartir las grabaciones en la nube de la aplicación. Otra opción es almacenar los vídeos en la memoria del dispositivo, usando un Blink Sync Module 2 o incorporando una memoria externa USB.

