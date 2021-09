Xiaomi oficializa el adiós al Mi en sus móviles con el 11T Pro y su carga rápida de 120W, el 11T y el 11 Lite 5G NE

Xiaomi ha empezado el curso con uno de sus habituales eventos cargados de novedades. Una sesión envuelta en el llamativo detalle de que la marca china ha oficializado el adiós a la denominación Mi en sus móviles. El cambio comienza con la serie 11T, de la que ha lucido el Xiaomi 11T Pro, gama alta que supone la puesta de largo de la innovadora y sorprendente carga ultrarrápida de 120W, y el Xiaomi 11T.

La aparición de los ‘T’ implica que los Mi 11, protagonistas estos últimos meses y con el Mi 11 Ultra al frente, salgan del foco. Pero no va a ser así del todo, ya que el fabricante ha ampliado además la familia Mi 11 con el Xiaomi 11 Lite 5G NE, una nueva edición que sigue la línea estilosa, colorida y ligera del Mi 11 Lite 5G y del Mi 11 Lite (4G).

Como se esperaba, Xiaomi ha lucido también su esperada tableta, la Xiaomi Pad 5. Los lanzamientos se han completado con una nueva versión de la Mi Smart Band 6, ahora con NFC para pagos móviles, un home cinema portátil (Mi Smart Projector 2) y un sistema para ampliar la cobertura WiFi de casa (Xiaomi Mesh System AX3000 2 Pack).

Xiaomi 11T Pro y Xiaomi 11T

Vista del Xiaomi 11T Pro (Xiaomi)

Xiaomi España no ha confirmado en nota de prensa ni la fecha concreta de llegada ni si los precios serán los mismos que los anunciados en la presentación internacional. No obstante, estos datos aparecen ya en la web española, con la apertura de la preventa prevista para el 23 de septiembre, y como se esperaba los precios no cambian mucho. El 11T Pro cuesta 649,99 euros en la configuración de 8 GB + 128 GB y 699,99 euros en la de 8 GB + 256 GB. Parece que aquí no se venderá la de 12 GB + 256 GB (749 euros). El 11T implica un desembolso de 499,99 euros en la de 8 GB + 128 GB y de 549,99 euros en la de 8 GB + 256 GB.

El 11T Pro exhibe entre sus alicientes la Xiaomi HyperCharge de 120W, carga en virtud de la cual recupera el 100% de su batería de 5.000 mAh en, atención, 17 minutos. Hasta ahora la carga rápida más imponente del fabricante era la de 67W del Mi 11 Ultra, cuya batería de 5.000 mAh volvía a su plenitud en 36 minutos, prestación retomada por el 11T estándar. En la caja de ambos vienen sus respectivos cargadores.

Los dos ofrecen conectividad 5G con procesadores distintos. Para el hermano mayor Xiaomi apuesta por Qualcomm (el ya más que conocido Snapdragon 888) y para el pequeño, por MediaTek (el Dimensity 1200 Ultra).

Comercializados en colores Gris Meteorito, Blanco Medianoche y Azul Celestial, ambos integran un sistema de triple cámara compuesto por una principal de 108 MP, una ultra gran angular de 8 MP con campo de visión de 120 grados y una telemacro de 5 MP. La serie se caracteriza por las posibilidades de fotografía y de vídeo, los momentos ‘cinemágicos’ en los que ha incidido Xiaomi. A estas contribuyen aspectos como el mejorado modo nocturno, el Magic Zoom, el Audio Zoom y los efectos de película. El modelo Pro añade un plus por unas capacidades de vídeo acordes a su denominación, definidas por la grabación en 8K y en HDR10+.

Estos dispositivos coinciden en la pantalla, una Amoled de 6,67 pulgadas con resolución FHD+, tasa de refresco adaptable de 120 Hz, frecuencia de muestreo táctil de 480 Hz, el componente TrueColor y la protección Corning Gorilla Glass Victus.

Por otro lado, ambos tienen altavoces estéreo duales y soporte para Dolby Atmos, con el matiz de que el Pro además incorpora ajustes de sonido de Harman/Kardon.

Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition)

El Xiaomi 11 Lite 5G NE, en color Blanco Copo de Nieve (Xiaomi)

La popularidad de los Mi 11 Lite, en la que como se ha apuntado influyen su ligereza, su estilo y sus colores, ha animado a Xiaomi a lanzar el Xiaomi 11 Lite 5G NE (New Edition). Según consta en la web española, la versión de 6 GB + 128 GB cuesta 369,99 euros; la de 8 GB + 128 GB, 399,99 euros; y la de 8 GB + 256 GB (no anunciada en la presentación global), 449,99 euros.

En lo fino y lo ligero, con 6,81 mm de grosor y 158 gramos, resulta muy similar a sus predecesores, respecto a los que suma un nuevo color, el Blanco Copo de Nieve (vuelven asimismo el Azul Chicle, el Negro Trufa y el Rosa Melocotón.

El procesador pasa a ser el Snapdragon 778G en lugar del 780G (5G) y del 732G (4G). La pantalla, una Amoled de 6,55 pulgadas con fluidez de 90 Hz y HDR10+, mantiene lo reconocible, que se extiende asimismo a la batería y la carga rápida (4.250 mAh y 33W) así como a la triple cámara, con una principal de 64 MP, una ultra gran angular de 8 MP y una telemacro de 5 MP. Al igual que en el Mi 11 Lite 5G, el sensor frontal vuelve a ofrecer 20 MP.

