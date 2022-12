Venden en eBay un dispositivo del Ejército de EEUU con datos biométricos de miles de personas

El ejército de Estados Unidos empleó por última vez el dispositivo 'Secure Electronic Enrollment Kit' (SEEK II) en Kandahar (Afganistán) hace más de una década.

En agosto en 2022, Matthias Marx (investigador de seguridad alemán) compró el dispositivo por 64 euros en eBay, pero sin darse cuenta, también adquirió datos confidenciales de más de 2.500 personas (nombres, fotos, nacionalidades y descripciones detalladas de escaneos biométricos de huellas dactilares e iris).

The New York Times indica en un informe que ningún funcionario del Pentágono pensó en retirar la tarjeta de memoria, además, un investigador afirmó al mismo medio de comunicación que "el manejo irresponsable de esta tecnología de alto riesgo es increíble. Es incomprensible para nosotros que al fabricante y a los antiguos usuarios militares no les importe que los dispositivos usados con datos confidenciales se vendan online".

Parte de la información de SEEK II son datos recopilados de personas que el ejército estadounidense había identificado como terroristas o en busca y captura, no obstante, otros individuos eran civiles que habían sido detenidos en los puestos de control del Medio Oriente.

La información guardada pudo usarse para rastrear, haciendo que el dispositivo fuese peligroso. Marx y sus co-investigadores del Chaos Computer Club compraron el SEEK II y otros cinco dispositivos de captura biométrica en eBay para analizar dicha tecnología militar, aunque el alemán sigue 'asustado' por la información que encontró.

Dispositivo SEEK II en uso. US Marine Corps

A pesar de que la Agencia de Logística de Defensa le dijo a The New York Times que los dispositivos SEEK II deberían haberse destruido cuando dejaron de usarse, el hardware militar terminó a la venta en eBay por una subasta hecha por los equipos gubernamentales.

El medio de comunicación añade que los productos que poseen información personal infringe las políticas de eBay, y desafortunadamente, varios dispositivos biotecnológicos militares siguen a la venta en dicha plataforma.

