Trucos para evitar que accedan a tu información personal si te roban el móvil

Desde hace mucho tiempo los móviles ya son o podrían ser considerados una parte más de nuestro cuerpo porque allí a donde vamos nuestro móvil va con nosotros. Tenemos prácticamente toda nuestra vida dentro de él, así como una gran cantidad de datos personales, números de cuenta, fotos…

Por lo que cada vez las estrategias para poder robar estos dispositivos son cada vez más eficientes y de diversos tipos. Sabemos que hay métodos para que no se acceda de forma remota, aunque si se desactiva la conexión de redes WiFi o apagan los móviles, estos no funcionan.

Compañías como Apple tienen una configuración llamada FindMyiPhone, pero la cual solo funciona si el teléfono está conectado a una red. Es decir, si le quitan tu tarjeta SIM y bloquean la red WiFi quizás no accedan a nuestra información, aunque lo más probable es que perdamos la información y el dispositivo.

En el caso de Android tiene una alternativa que funciona bastante bien para esas situaciones.

¿Qué hacer?

Para evitar que, en el momento en el que te han robado tu dispositivo, intenten desbloquear la red WiFi o apagarlo, debes ir a Ajustes y después a la Pantalla de Bloqueo. Una de las opciones a seleccionar es Ajuste de bloqueo.

Una vez allí ponemos nuestra contraseña y acto seguido nos dirigimos a Bloqueo con tecla central y luego a bloquear red y seguridad. Una vez hecho eso no podrán desbloquear la red wifi o apagarla hasta que no tengan la clave correcta pese a que la pantalla esté desbloqueada.

Compañías como Samsung permiten crear una carpeta protegida con aplicaciones específicas a las que solo se puede entrar cuando el teléfono está conectado a la red WiFi del usuario.

Un truco que te puede ayudar

Algo puede servir de ayuda es 'disfrazar' las aplicaciones bancarias con nombres e iconos diferentes. Esto no quiere decir que no puedan acceder a ellos, pero permite poder engañar, ya que podemos ponerle el nombre de nuestra aplicación de contactos o de un juego del móvil y que parezca que no es la aplicación bancaria.

Realizar este tipo de acciones podría darnos un tiempo valioso para bloquear las cuentas del banco en caso de robo.

