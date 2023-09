Todo lo que tienes que saber sobre los cables USB: qué tipos hay, cuál es la ventaja de cada uno y cómo puedes diferenciarlos

La nueva normativa de la Unión Europea que exige a todos los fabricantes de dispositivos a adaptarse a un cargador universal USB-C está obligando a las marcas a cambiar para seguir vendiéndose en el continente. No obstante, no todos los USB son tipo C ni todos los USB-C son iguales. En este artículo, presentamos una pequeña guía para entender hasta el mínimo detalle de los términos que existen y sus diferencias.

USB son las siglas de 'Universal Serial Bus' (en español significa Bus Universal en Serie) y hace referencia a un estándar de conexión y transmisión eléctrica y de datos entre dos dispositivos electrónicos. La primera versión de este bus de comunicaciones guiado por protocolos, cables y conectores de serie universal se originó en 1996, como parte de un proyecto que contaba con la colaboración de grandes tecnológicas (Intel, Microsoft, IBM, Compaq, DEC, NEC y Nortel).

Actualmente, la mayoría de los aparatos cuentan con este invento, desde teclados y ratones, hasta cámaras, smartphones y ordenadores, pasando por luces LED o lámparas y por pendrive e impresoras.

La evolución del USB

Primera generación (1996): tuvo tres revisiones, dando lugar al USB 1.0, USB 1.1 y USB 1.2. La máxima velocidad de transferencia de datos fue de 1.5 Mbps.

tuvo tres revisiones, dando lugar al USB 1.0, USB 1.1 y USB 1.2. La máxima velocidad de transferencia de datos fue de 1.5 Mbps. Segunda generación (2000): conocida también como Hi-Speed USB. Mejoró la velocidad de transferencia de datos, con un alcance de hasta 480 Mbps.

conocida también como Hi-Speed USB. Mejoró la velocidad de transferencia de datos, con un alcance de hasta 480 Mbps. Tercera generación (2008): tuvo varias actualizaciones, con UBS 3.0, USB 3.1 y USB 3.2. Sus velocidades máximas fueron de los 5 Gbps a los 20 Gbps.

tuvo varias actualizaciones, con UBS 3.0, USB 3.1 y USB 3.2. Sus velocidades máximas fueron de los 5 Gbps a los 20 Gbps. Cuarta generación (2019): es la actual con una velocidad de transferencia de datos que va de los 20 Gbps a los 80 Gbps y con una mejora del rendimiento del estándar USB al combinar múltiples protocolos en una sola interfaz física.

Tipos de USB

No todos los cables tienen cables USB del mismo tipo en los dos extremos. Nos podemos encontrar algunos que, por un lado, sean tipo C y que, por el otro, sean tipo A; o que, en un extremo, dispongan de un adaptador a la corriente. De todos modos, a continuación, te dejamos una lista con los tipos de USB:

USB-A: fue el primero que se diseñó y uno de los más usados para la conexión de periféricos al ordenador y cargadores. Tiene forma rectangular y es fácil de enchufar y desenchufar.

fue el primero que se diseñó y uno de los más usados para la conexión de periféricos al ordenador y cargadores. Tiene forma rectangular y es fácil de enchufar y desenchufar. USB-B: mayormente usada en impresoras, escáneres y cámaras digitales profesionales. Tiene forma cuadrada o rectangular y es menos común.

mayormente usada en impresoras, escáneres y cámaras digitales profesionales. Tiene forma cuadrada o rectangular y es menos común. USB-C: es el más nuevo y versátil. Es reversible, es decir, no importa de qué lado se intente enchufar, siempre se conectará correctamente. Es compatible con las velocidades de transferencia de datos más rápidas y admite una gran variedad de protocolos, como HDMI, DisplayPort y Thunderbolt 3. Muchos fabricantes de móviles se han adaptado a este puerto para la carga y, ahora, otros se han tenido que adaptar por el cargador universal que propone la UE.

es el más nuevo y versátil. Es reversible, es decir, no importa de qué lado se intente enchufar, siempre se conectará correctamente. Es compatible con las velocidades de transferencia de datos más rápidas y admite una gran variedad de protocolos, como HDMI, DisplayPort y Thunderbolt 3. Muchos fabricantes de móviles se han adaptado a este puerto para la carga y, ahora, otros se han tenido que adaptar por el cargador universal que propone la UE. Micro USB: se utilizaba en los aparatos más pequeños, como tablets, eBooks y smartphones. Tiene forma de trapezoide y ya no es tan común, pero lo fue en su día.

se utilizaba en los aparatos más pequeños, como tablets, eBooks y smartphones. Tiene forma de trapezoide y ya no es tan común, pero lo fue en su día. Mini USB: se usaba en los dispositivos más pequeños, como cámaras digitales o reproductores MP3. Su forma era similar a la del micro USB, pero era ligeramente más grande.