Sí: existen los AirPods falsos, y sí: son difíciles de identificar: aquí tienes 10 trucos para hacerlo

Muchos son los usuarios en el mundo que poseen un iPhone o dispositivos de Apple y por consiguiente también adquieren los auriculares de la marca, los tan conocidos AirPods. Pero también hay gente que prefiere comprarse estos artilugios de una marca más económica o, por el contrario, recurrir a los famosos AirPods falsificados.

Famosos porque en los mercados de segunda mano y diferentes comercios asiáticos los venden como verdaderos, cuando no lo son. Visualmente, son unas copias casi exactas, aunque claro, a la hora de ponerlos y escucharlos, la cosa cambia.

10 trucos para identificar unos AirPods falsos

Observa el material del embalaje: dentro de la caja, encontrarás una base que separa el estuche de las almohadillas y las instrucciones. En los modelos originales, esta base está hecha de cartón. Si es de plástico, esto podría tratarse de una falsificación.

Lee con atención las etiquetas: es habitual que los productos falsificados presenten erratas, como mencionar 'ipadOS' en lugar de 'iPadOS' o 'ios' en lugar de 'iOS'.

El número de serie no garantiza su autenticidad: no lo hace, ya que cada vez más común encontrar números de serie originales duplicados. Realiza una búsqueda en Google para verificar si existen referencias previas en línea. Si las encuentras, es probable que sean falsos, si no, no des por seguro que son auténticos.

Busca imperfecciones: acabados imperfectos, el cómo cierra el estuche, la forma del papel de las instrucciones… Cosas como estas podrían indicar que son falsos.

El sonido de emparejamiento: si puedes probarlos antes de comprarlos, escucha atentamente cuando los conectes a un iPhone. Los AirPods auténticos reproducirán el sonido de emparejamiento una vez, mientras que los falsos podrían hacerlo dos veces, uno por auricular.

Evalúa los diferentes modos de sonido: si tienes la oportunidad de probarlos, asegúrate de que la cancelación de ruido y el modo transparencia funcionen correctamente. Algunos productos falsificados pueden activar estas funciones, pero el sonido no cambiará. Si esto ocurre, es probable que sean falsos.

Verifica si puedes agregarlos a la red 'Buscar': los auténticos se añaden automáticamente a la aplicación Buscar en la sección 'Dispositivos'. Si no aparecen allí, es probable que sean falsos.

En el caso de los AirPods Max: busca el agujero para extraer la diadema al retirar las almohadillas. Si no encuentras dicho agujero, es probable que sean falsos.

Comprueba su peso: los AirPods 3 pesan aproximadamente 46,47 gramos (versión MagSafe) con auriculares y estuche o funda, excluyendo la caja y los accesorios. Los AirPods Pro 2 pesan alrededor de 61,4 g. Los AirPods Max tienen un peso de aproximadamente 519,3 g. Si los pesas y ves que no cumplen estas referencias, pueden ser falsos.

Inspecciona las tipografías: aunque en algunos lugares puedan coincidir con las originales, presta especial atención a la impresión en el estuche y las etiquetas, ya que a veces son diferentes en los productos falsificados. Puedes utilizar imágenes de referencia para comparar.

