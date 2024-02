Novedades sobre el esperado Galaxy Ring: esta es la fecha en la que llegaría el anillo inteligente de Samsung

Samsung nos sorprendió en el Galaxy Unpacked 2024 presentando su primer anillo inteligente Galaxy Ring. En el evento, nos esperábamos que la compañía surcoreana hablase de sus nuevos teléfonos Galaxy S24, pero también mencionó que el wearable en el que estaban trabajando utilizaría inteligencia artificial (IA) para realizar seguimientos del estado de salud.

Aunque la firma tecnológica dio varios detalles sobre su próximo dispositivo, no dieron a conocer la fecha oficial del lanzamiento ni el precio que tendría. Semanas más tarde de su presentación, han aclarado que estará disponible antes de que cambiemos de año y algunas especificaciones más.

¿Cuándo saldrá a la venta el Galaxy Ring?

Daniel Seung, director global de wearables y accesorios de Samsung, ha dado más información sobre el anillo inteligente en su perfil de LinkedIn. En concreto, ha clarificado que, en un principio, planean que el dispositivo salga a la venta en algún momento de la segunda mitad de 2024.

Que la empresa ponga una fecha de lanzamiento tan próxima significa que llevan ya tiempo trabajando en el aparato y que creen que están en la fase final de desarrollo. Lo más probable es que su salida al mercado coincida con la llegada de otros productos tecnológicos de renombre, como sus smartphones plegables que, hasta ahora, siempre se han presentado en el mes de agosto.

También es posible que Samsung aplace su lanzamiento si no se ven preparados antes de que acabe este año. Esto podría ocurrir si la marca trata de recibir una certificación de dispositivo médico y no la consigue a tiempo. Sin embargo, no se espera que lo retrasen más allá de principios de 2025.

Hasta 13 tamaños distintos

El analista Avi Greengart, de SamMobile, afirmó que pudo ver de cerca un prototipo del Galaxy Ring durante el evento de Galaxy Unpacked. Según indicó, el dispositivo le resultó bastante ligero y disponía de tres acabados y hasta 13 tamaños distintos.

Esta propuesta busca ser una alternativa más cómoda que los relojes inteligentes. Por lo tanto, no es de extrañar que Samsung busque que pesen poco y que se adapten a los dedos de una gran variedad de usuarios a los que los smartwatches no terminan de convencerles.

El precio del próximo Galaxy Ring

De momento, Samsung no ha especificado el precio que piensan ponerle a su Galaxy Ring. No obstante, si miramos los precios de los anillos inteligentes que hay actualmente en el mercado, podemos hacernos una idea: el más caro hasta la fecha es el Circular Ring (364 euros), lo sigue Evie Ring (269 dólares) y también están el McLEAR RingPay 2 (unos 130-140 euros) y el SLEEPON Go2Sleep Ring (89 dólares).

Ángel Aller escribe en PC Componentes que estima que el anillo de Samsung tendrá un precio más elevado que el Circular Ring dado el valor de la marca y toda la tecnología que planean añadir. El coste estimado podría oscilar entre los 300 y los 500 euros. Sin embargo, esto es solo una suposición y el precio final todavía está por anunciarse.

