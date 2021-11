El videojuego de carreras Forza Horizon 5, que Microsoft lanzó el pasado 5 de noviembre, se ha convertido en el lanzamiento más exitoso de la compañía estadounidense, que ya supera los 4,5 millones de jugadores en todo el mundo. Así lo ha afirmado a través de su cuenta de Twitter el director de Xbox, Phil Spencer.

El videojuego está disponible para consolas Xbox, PC con Windows y a través de la nube con Xbox Game Pass Ultimate. En 20Bits lo hemos estado probando durante unos días y esta ha sido la experiencia.

El nuevo título de carreras de coches ha mejorado con respecto a su predecesor, que siendo sinceros ya era un gran juego. Para hacernos una idea de la buena fama que ya llevaba la saga, la última entrega logró tres veces más jugadores simultáneos en su lanzamiento que el Forza Horizon 4. Parece que los fans esperaban con ganas la llegada de este mundo de rallies.

Los gráficos son muy impresionantes. 20BITS

¿Qué nos ha gustado? Vamos a empezar por funciones y realidades que no teníamos en la entrega anterior. Por ejemplo, hay efectos climatológicos como salpicaduras o tormentas de arena que el Forza Horizon 4 no tenía, o al menos no al nivel de realismo y grafismo que tiene el nuevo título.

Otro punto interesante es que te permite escoger entre rendimiento o gráficos. Al tener la Xbox Series X, evidentemente desde nuestro punto de vista la mejor posibilidad a elegir es apostar por los gráficos, puesto que la otra alternativa creemos que está más diseñada para la Series S. Con esta opción, y por lo menos en el modo por defecto de cámara, se ve Ray Tracing en su máximo esplendor en reflejos de agua, pintura de coche y demás.

Tormenta de arena en el Forza Horizon 5. 20BITS

Seguimos con la parte gráfica porque lo cierto es que se nota bastante el salto generacional y es una auténtica gozada recorrer las pistas y carreteras con tu vehículo. Hay una evidente mejora de los gráficos y creemos que sus creadores han cuidado mucho este aspecto.

En cuanto a la jugabilidad, prácticamente no cambia la experiencia con respecto al Forza Horizon 4. Lo cual desde nuestro punto de vista es positivo, ya que da continuidad a la saga y, en muchas ocasiones, al jugador no le gusta cambiar ciertos hábitos.

Llama la atención que el ‘modo historia’ tiende más a hilo continuo y te hace llevar vehículos que no son de carreras, tipo un camión grúa para remolcar un coche. Por lo visto en esta edición se puede pilotar hasta el avión, aunque todavía no he tenido el gusto.

Puedes pilotar hasta el avión 20BITS

Finalmente, nos gustaría destacar también que es un juego muy inclusivo: al crear un personaje te permite elegir género -o no, y ser ‘elle’- poner prótesis de piernas y manos o poner a un hombre con voz de mujer y viceversa.

En resumen, para ser una franquicia de un recorrido tan largo como esta, parece que todavía se guardaba algún as en la manga y ha sabido hacer los deberes para conseguir sorprender al público, sin olvidarse, eso sí, de aquellos a los que no les hacen falta muchos cambios. Es decir: se trata de un videojuego equilibrado en lo innovador y que aprovecha bien las capacidades de la nueva Xbox Series X para sacarle el máximo partido a la experiencia.

Los escenarios son alucinantes, el manejo del vehículo es natural a la par que emocionante y, al fin y al cabo, se trata de un juego al que querrás volver una y otra vez.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.