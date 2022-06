Qué pasa si no desenchufo el PC cuando no lo uso, aunque esté apagado

La mayoría de nosotros, cuando apaga el PC y no va a utilizarlo lo dejamos enchufado a la corriente sin ninguna preocupación, pero, ¿esto tiene algún peligro? En este artículo averiguaremos si esta práctica conlleva algún peligro y si además, es un gasto de energía que se puede evitar.

El portal especializado hardzone.es añade que gracias a las fuentes de alimentación ATX se puede encender y apagar el ordenador sin necesidad de un interruptor mecánico. Es decir, pasaría igual que con las televisiones, se queda en un estado de Stand-By.

¿Ahorramos energía si desenchufamos el PC?

Un ordenador apagado pero conectado a la red eléctrica tiene un consumo en Stand-By de aproximadamente 0,5 vatios según indica la página web. Sin embargo, esto trasladado a euros y basándonos en el precio de la luz actual, el gasto de energía manteniendo un mes entero el PC enchufado rondaría las 8 céntimos mensuales.

Esto constituye un gasto casi insignificante en la factura de la luz, por lo que desenchufar el ordenador pensando en ahorrar energía no sería un motivo primordial.

¿Existe algún peligro?

El portal sostiene que los peligros son los mismos, o menos, que en cualquier otro electrodoméstico. Esto se debe a que hoy en día los ordenadores cuentan con unas fuentes de alimentación que tienen unos avanzados sistemas de seguridad para evitar estos problemas.

Por ello, como norma general no es necesario desenchufar el PC de la red eléctrica. Sin embargo, en el caso de que se esté fuera de casa durante mucho tiempo se puede desconectar como medida de seguridad para evitar daños en el ordenador como consecuencia de alguna subida de tensión.

A excepción de esto, desenchufar o no el PC no tiene ningún tipo de impacto negativo, por lo que no sería necesario desconectarlo de la corriente.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.