Project Leonardo: Sony lanza su primer mando de PlayStation accesible y personalizable

Los aficionados a los videojuegos son casi tan diversos como la cantidad de tramas y modos de juego que existen en el sector. Algunos de ellos son personas con discapacidad que, hasta ahora, tenían menos variedad de juegos de los que disfrutar, ya que no todos estaban adaptados.

En los últimos años, la accesibilidad del software ha avanzado a pasos agigantados e incluso grandes juegos aclamados por el público disponían de características pensadas para individuos con distintas discapacidades, como God of War Ragnarök o Indie Darling Tunic. Sin embargo, hasta ahora solo Microsoft había creado un controlador de juego accesible, el Xbox Adaptive Controller. Esto ha cambiado tras el anuncio de Project Leonardo, la alternativa de Sony para PlayStation.

Que aún no existiese un mando accesible para personas con discapacidades no implica que estos jugadores todavía no hubiesen podido jugar a videojuegos de PlayStation. A través de algunas funciones de accesibilidad, muchos habían podido disfrutar de ellos, pero estas podrían llegar a quedarse cortas. Por ese motivo, Project Leonardo se presenta como una gran innovación de la firma e incluso se llevó grandes alabanzas en el CES 2023.

Según la compañía, su intención con su controlador de accesibilidad para PlayStation 5 elimina “las barreras para jugar” y se espera que ayude “a los jugadores con discapacidades a jugar durante periodos más largos” de tiempo. El dispositivo brinda la posibilidad de personalizar las formas y tamaños de las tapas y botones y el posicionamiento general de cada stick a las personas con discapacidades físicas, para que su experiencia sea más cómoda y sencilla.

Los joystick convencionales tienen diseños que personas con discapacidades no pueden agarrar correctamente sin perder acceso a botones clave. “Project Leonardo es un producto que hemos estado desarrollando durante años, con el objetivo de hacer algo que sea verdaderamente único y atienda a una amplia gama de jugadores con diferentes necesidades físicas -afirma Jim Ryan, presidente y CEO de PlayStation a WIRED-. Es realmente una caja de herramientas para que personalices tu experiencia de juego como quieras. No puedo esperar a ver cómo la comunidad desbloquea todo su potencial y ver a más jugadores experimentar nuestros juegos".

So Morimoto, diseñador de Sony Interactive Entertainment, asegura que el equipo llegó a probar “más de una docena de diseños” hasta llegar al resultado que presentaron en el CES 2023. “Nos decidimos por un diseño de controlador dividido que permite el reposicionamiento del joystick izquierdo / derecho de forma casi libre, se puede usar sin necesidad de sostenerlo y presenta un intercambio muy flexible de botones y tapas de palanca”, explica el experto.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.