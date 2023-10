Por qué no deberías cargar tu móvil mientras duermes: estos son los peligros a los que te sometes sin saberlo

La noticia ocurrida este fin de semana ha hecho saltar todas las alarmas. Un joven de 25 años ha fallecido este domingo en Bera, Navarra, como consecuencia de las heridas sufridas al explotar un dispositivo electrónico que se encontraba cargando en la mesilla de noche mientras dormía. La explosión provocó un pequeño incendio en la cama donde dormía el varón, lo que le provocó quemaduras graves.

Si bien es cierto que se ha descartado que el motivo de la explosión haya sido el teléfono, dormir con el móvil debajo de la almohada o en la cama mientras se carga, puede ser muy peligroso, tal y como revelaron unas fotografías de una cuenta de Facebook llamada CPR Kids. En las imágenes se puede observar cómo un cable de iPhone quemado junto a unas sábanas chamuscadas. Los colchones y la ropa de cama pueden ser muy inflamables, y los smartphone y cargadores pueden calentarse rápidamente si se dejan desatendidos durante un período prolongado.

Sin embargo, no es la primera vez que pasa que un teléfono o una tableta se recalienta por tenerlo cargando toda la noche y dejarlo sobre la cama. Muchos usuarios acostumbran, como esta joven de Kazajistán, a escuchar música, ver una serie, una película o un vídeo por la noche mientras duermen y el móvil está cargando.

¿Por qué no debes cargar el móvil sobre la cama o el sofá?

Si bien es cierto que los colchones y edredones pasan pruebas de inflamabilidad, hay que tener cuidado, puesto que puede dar lugar a incendios, sobre todo cuando están conectados a la corriente. En este punto conviene tener en cuenta especialmente los cargadores no oficiales, esto es, los que no han sido aprobados por la normativa europea, y vienen de otros países de los cuáles no se saben si han sido aprobados por el mercado europeo.

Por lo tanto, si se conectan cables de mala calidad, genéricos y que no sean originales, la batería puede acabar resintiéndose, estropeándose definitivamente y, sobre todo, puede llevar a una sobrecarga y puede explotar.

¿Qué pasa si dejo cargando la batería toda la noche?

Esta es una preocupación muy común entre los usuarios y muchos expertos del sector destacan en que no es malo cargar el dispositivo durante toda la noche porque los móviles actuales cuentan con un sistema que interrumpe la entrada de carga eléctrica cuando la batería está completamente cargada. Por tanto, no es malo cargar el móvil durante varias horas, independientemente del momento del día, gracias a esta función inteligente que evitaría una sobrecarga que dañase su vida útil.

Sin embargo, para cuidar al máximo la batería, sí que puede ser recomendable cargarlo en periodos cortos de tiempo cuando sea realmente necesario manteniendo el porcentaje de batería entre el 50% y el 80%. De hecho, un consejo básico para alargar la vida útil de la batería es evitar cargarlo hasta el 100% o dejar que se quede a menos del 10% para no reducir el rendimiento a largo plazo.

¿Cómo cargar el móvil para alargar la vida de la batería?