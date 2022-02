Qué pasa si cargas tu móvil con otro cargador que no es el original

Hoy en día, la mayoría de los dispositivos móviles que se compran nuevos vienen con un cargador original incorporado. Sin embargo, si esto no es así o en caso de que se pierda o se estropee, siempre se recomienda adquirir otro cargador nuevo y no usar uno que no sea original.

La importancia de usar un cargador original viene, precisamente, de que es necesario proteger la batería, una de las piezas clave del teléfono y, también, una de las más delicadas si no se hace un buen uso de ella.

Problemas al usar un cargador diferente al original

En primer lugar, cuando se carga con un cargador que no es el original, se puede alterar el tiempo de carga, es decir, el móvil reconoce que ese cargador no es el original y puede tardar mucho más tiempo en cargar. Al hilo de esto, el dispositivo no va activar la carga rápida, aunque el cargador sea de carga rápida.

Es cierto que, en ocasiones, usando cargadores de carga rápida de otras marcas se puede conseguir que se active esta función en el teléfono, ya que hay dispositivos de distintas marcas que usan el mismo sistema. Sin embargo, esto sucede pocas veces.

También hay que decir que por usar en casos puntuales un cargador de otra marca, siempre y cuando este sea de calidad, no tiene por qué haber ningún problema, el móvil no va a activar la funcionalidad de carga rápida, pero tampoco va a causar ningún otro problema a la batería.

En cambio, si se usan de forma frecuente cables de mala calidad, genéricos y que no sean originales, la batería puede acabar resintiéndose, estropeándose definitivamente y, sobre todo, puede llevar a una sobrecarga y puede explotar.

Igualmente, se puede acabar por romper el conector del dispositivo, por lo que siempre es necesario tener un cargador de buena calidad, aunque sea de otra marca.