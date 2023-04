Nuevos detalles sobre el iPhone 15: los próximos móviles de Apple vienen con isla

Las primeras filtraciones sobre la nueva generación de iPhone suelen aparecen en verano, pero hace escasos días publicamos en 20Bits que un usuario de la plataforma Douyin (versión china de la popular aplicación TikTok) enseñó unas imágenes esquemáticas de los futuros móviles de Apple, afirmando que salen de modelos CAD oficiales.

En un principio, los supuestos renders del iPhone 15 e iPhone 15 Pro incluirían el puerto de carga tipo USB-C, quitarían el botón lateral para silenciar el teléfono, las cámaras serían más grandes e incluso podrían cambiar los paneles.

Con relación al último rumor mencionado, The Elec informa que Apple habría comunicado a BOE que no cuenta con sus servicios al detectar problemas en sus paneles, debido a que no se ajustan a la calidad que deberían tener. Tras este inconveniente, Samsung sería el único fabricante encargado de producir dichas piezas en mayo, un mes antes de lo planeado según The Elec.

"El panel OLED que se planea para el modelo estándar de iPhone 15 es similar a los que se usan en el iPhone 14, pero ahora tiene un orificio en la parte superior para la cámara frontal y varios sensores. Samsung Display siempre estuvo programado para suministrar también el panel OLED para el modelo estándar de iPhone 15, pero comenzará la producción temprano del panel a la luz de los problemas del fabricante chino del panel de pantalla", añade el medio de comunicación citado.

La afirmación significa que los nuevos iPhone de este año vendrán con Dynamic Island al igual que el iPhone 14, debido a que el panel será muy similar respecto al anterior modelo.

Asimismo, los modelos estándar y Pus de los modelos iPhone 15 usarán transistores de película delgada (TFT) de silicio policristalino de baja temperatura, mientras que el Pro y Pro Max emplearán TFT de óxido policristalino de baja temperatura (LTPO). Y por si fuera poco, LG Display también producirá paneles LTPO TFT OLED destinados a los modelos de nivel superior del iPhone 15.

