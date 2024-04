Nothing Ear y Nothing Ear (a): la nueva generación de los populares auriculares transparentes llega con dos opciones

(Nothing)

Nothing empezó a hacerse un hueco entre las marcas tecnológicas por medio de sus auriculares, una vertiente que ha continuado cuidando, ampliando y renovando. La compañía británica estrena su tercera generación con los Nothing Ear y los Nothing Ear (a), dos productos que ya ha podido probar y valorar 20bits.

Se convierten en el cuarto y el quinto dispositivo de estas características de la compañía británica después de los Ear (1), los Ear (stick) y los Ear (2), aunque si se tienen en cuenta las propuestas de su submarca CMF en España (los CMF Buds Pro y los CMF Buds) serían el sexto y el séptimo.

Constituyen el relevo de los Ear (2) e implican cambios por la doble representación, por incorporar una variante 'a' como con el Phone (2a) y por introducir una modificación en la dinámica de la nomenclatura al eliminar la referencia numérica. Desde ahora siempre se denominarán Nothing Ear y Nothing Ear (a), de manera que pasarán a identificarse por el año de lanzamiento o mencionando la generación.

Nothing Ear

Un auricular Nothing Ear en color blanco (Nothing)

Los Nothing Ear versión 2024 tienen un precio de 149 euros, importe al que se lanzaron los Ear (2). Con el periodo de reservas ya abierto, salen a la venta de manera oficial el 22 de abril. Llegan en colores blanco y negro y con un diseño casi idéntico al de sus predecesores. Por supuesto mantienen la plasmación transparente que deja ver parte de su interior.

Cuentan con un driver dinámico personalizado de 11 mm que incluye un diafragma cerámico, tipo de material que otorga mayor potencia de sonido y unos agudos más nítidos. Asimismo, su diseño de doble cámara se ha mejorado con dos orificios de ventilación adicionales, lo que afecta al flujo de aire y se traduce en un sonido más definido.

Compatibles con más códecs de audio para la alta resolución, ofrecen una cancelación de ruido de hasta 45 dB, en la que cabe la cancelación adaptativa en función del ruido de fondo. La batería de 500 mAh de su estuche depara una autonomía de hasta 40,5 horas, cuatro más que los Ear (2). Admiten carga inalámbrica a 2,5W.

Para la personalización, los Nothing Ear (2024), que como es habitual en la marca se configuran con la aplicación Nothing X, permiten como los anteriores adaptar el sonido a la audición propia del usuario. Su ecualizador avanzado también da más opciones.

Nothing Ear (a)

Un auricular Nothing Ear (a) en el nuevo color amarillo (Nothing)

Por su parte, los Nothing Ear (a), igualmente disponibles desde el 22 de abril, cuestan 99 euros. Exhiben un diseño similar, si bien la caja transparente cambia y al blanco y al negro se añade el más que vistoso color amarillo, convertido de inicio en el distintivo de la variante.

Comparten el factor del driver dinámico personalizado de 11 mm, la cancelación activa de hasta 45 dB y la batería de 500 mAh del estuche. Las diferencias se encuentran en el diseño interno (por ejemplo, el diafragma no es cerámico) o en el menor repertorio de funciones avanzadas. No obstante, ganan a los Ear en autonomía al poder llegar a las 42,5 horas, dos más.

ChatGPT en Nothing

En su presentación, Nothing ha anunciado por otro lado la integración de la tecnología de ChatGPT en sus productos de audio y en sus móviles. Los usuarios con la última versión de Nothing OS y ChatGPT instalado en sus teléfonos Nothing podrán utilizar esa popular IA directamente desde los auriculares. La marca también modificará el software de sus smartphones para incorporar puntos de acceso a ChatGPT.

